"Manchester City - Chelsea : pronostic, diffusion TV, compo.. L'actu de la finale de Ligue des champions"

CITY - CHELSEA. C'est un duel 100 % anglais qui est propos de la finale de la Ligue des champions, ce samedi 29 mai 2021, entre Manchester City et Chelsea. TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez également la composition probable de chaque équipe.

Après avoir éliminé respectivement le PSG et le Real Madrid au tour précédent, Manchester City et Chelsea se retrouvent ce samedi en finale de cette Ligue des champions 2020-2021, pour ce qui sera aussi leur quatrième confrontation de la saison. Et si les Citizens ont brillamment remporté le championnat d'Angleterre, ils sont menés aux points par les Blues, qui l'ont emporté à deux reprises (une fois en Premier League, une fois en demi-finale de la Cup), et concédé une défaite (lors de la 17e journée du championnat, en janvier). Les deux équipes n'ont donc pas beaucoup de secret l'une pour l'autre et ce sont l'approche mentale de ce grand rendez-vous et la capacité des joueurs à se sublimer qui pourraient faire la différence. "Dans un match comme celui-ci, être à moins de 200% ne suffira pas pour gagner", a d'ailleurs prévenu le milieu de terrain de Manchester City, qui est pour la première fois de son histoire en situation de remporter la C1 (Chelsea avait inscrit son nom au palmarès en 2012 et également atteint la finale en 2008). Ce sont néanmoins les hommes de Pep Guardiola qui partiront avec la faveur des pronostics, avec une cote de victoire située à moins de 2 euros (pour 1 euro de mise), tandis que celle attribuée à la formation entraînée par Thomas Tuchel se situe à près de 5 euros.

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de cette finale de la Ligue des champions entre Manchester City et Chelsea : il sera donné à 21 heures, ce samedi 29 mai 2021, depuis l'Estádio do Dragão de Porto (Portugal), par l'Espagnol Antonio Miguel Mateu Lahoz, désigné par l'UEFA pour arbitrer la rencontre.

Du côté des Citizens, Pep Guardiola ne devrait a priori pas révolutionner son onze de départ par rapport aux dernières rencontres de Ligue des champions, avec notamment Kevin De Bruyne installé en faux numéro 9. La compo probable de Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Dias, Zinchenko - B. Silva, Rodri ou Fernandinho, Gündogan - Mahrez, De Bruyne, Foden. Dans le camp des Blues, Thoms Tuchel devrait organiser sa composition de départ en 3-4-3. La compo probable de Chelsea : Mendy - Christensen, Thiago Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Chilwell - Pulisic, Werner, Mount.

La finale de la Ligue des champions figurant parmi les événements dits "protégés", une diffusion en clair est prévue à la TV pour ce match entre Manchester City et le PSG, sur RMC Story (canal numéro 23). La chaîne RMC Sport 1 proposera également le match en direct à ses abonnés.

Pour accéder à la retransmission de ce Manchester City - PSG en streaming sur Internet, rendez-vous sur le site Internet de RMC Story (accès gratuit) ou sur la plateforme de RMC Sport, réservée aux abonnés.

Notez par ailleurs que nous vous proposerons de vivre le match en direct commenté sur cette page, avec le descriptif des temps forts et l'évolution du score en live, puis un résumé complet de cette finale de la Ligue des champions entre Man. City et Chelsea.