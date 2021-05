"Manchester City - Chelsea : les Blues champions d'Europe ! Le résumé de cette finale de la Ligue des champions"

CITY - CHELSEA. Chelsea s'est imposé sur le score de 1-0 face à Manchester City grâce à un but de Havertz. Retrouvez le résumé de cette finale de la Ligue des champions qui a vu Thomas Tuchel et les siens devenir champion d'Europe.

29/05/21 - 23:55 - Chelsea a réussi son pari En écartant Frank Lampard cet hiver pour le remplacer par Thomas Tuchel, fraîchement viré par le PSG, Chelsea n'imaginait sûrement pas que l'Allemand allait conduire le club londonien sur le toit de l'Europe. Mais après avoir échoué en finale en août dernier contre le Bayern Munich avec Paris, Tuchel avait peut-être l'idée en tête de prendre sa revanche. Auteurs d'une deuxième partie de saison vertigineuse où ils sont passés à deux doigts de remporter la FA Cup, les Blues ont tout de même accroché une place pour la prochaine la Ligue des champions et se sont donc retrouvés à en jouer la finale cette année. Face au Manchester City d'un Pep Guardiola, enfin là où le club qui l'a recruté en 2018 l'attendait, le Chelsea de Tuchel avait le statut du "petit". Pourtant, l'Allemand a battu l'Espagnol déjà deux fois en quelques mois. Dans cette opposition de style qui a vu le retour du public embellir cette finale, il n'y a presque pas eu de surprise. Oui, parce que City a eu la ballon - on s'y attendait - et parce que Chelsea a montré une nouvelle fois qu'elle était dotée d'une force défensive redoutable. Alors, quand Havertz, bien aidé par l'appel de Werner qui a ouvert la défense des Cityzens en deux, a marqué le premier but en fin de première période après avoir passé un Ederson sorti cueillir les fraises, il était aisé d'imaginer la suite. Manchester City a fait du ballon sa possession et aurait pu égaliser, évidemment. Mais le bloc défensif des blues, oeuvre de l'architecte en chef Thomas Tuchel, n'a pas rompu. Les failles étaient fines, surtout quand vous avez un atout de taille comme N'Golo Kanté encore très impressionnant ce soir. Alors, Chelsea n'a pas lâché le fil de son destin et s'impose après 7 minutes d'un temps additionnel interminable. Thomas Tuchel, Thiago Silva sont champions d'Europe. Paris doit peut-être les regarder ce soir avec un brin de déception. Mais puisque les histoires sont toujours différentes, Chelsea a réussi à écrire la sienne avec des lettres d'or. Et il n'est pas illusoire de croire que Paris n'a pas abdiqué pour en faire de même demain.

29/05/21 - 23:30 - Giroud : "3e meilleur buteur de la C1. C'est pas mal pour quelqu'un qui n'a été titulaire que 3 fois non ?" Olivier Giroud a lui aussi exprimé sa joie au micro de RMC Sport. "C'est extraordinaire. On a fait un parcours remarquable en sortant des très grands. Ce soir, on a joué contre une superbe équipe. J'ai eu la chance de marquer quelques buts dans cette ligue des champions. Être le 3e meilleur buteur de la Ligue des champions ? C'est pas mal pour quelqu'un qui n'a été titularisé que 3 fois non ? Je suis fier pour ma famille et pour mes proches".

29/05/21 - 23:22 - Tuchel : "On est un club très fort car on est tous ensemble" Thomas Tuchel était au micro de RMC Sport et n'a évidemment pas caché sa joie. "C'est le match le plus important en Europe, une finale exceptionnelle ! Je suis très fier. Mais j'étais déjà très fier avant cette finale. J'avais confiance en ce club. On est un club très fort car on est tous ensemble. Ce soir, on devait avoir un peu plus la possession ce soir mais dans la deuxième période, ça a été un combat très dur".

29/05/21 - 23:15 - Azpilicueta soulève la coupe, Chelsea remporte la Ligue des champions ! On peut leur tirer notre chapeau ! Auteur d'une dernière partie de saison presque parfaite, Chelsea est donc sacré champion d'Europe ! ???? CHELSEA SUR LE TOIT DE L'EUROPE ! Cesar Azpilicueta soulève la coupe aux grandes oreilles. #RMCChampions #UCLfinal pic.twitter.com/S6U1ZUenmb — RMC Sport (@RMCsport) May 29, 2021

29/05/21 - 23:10 - City et la malediction de Porto. Cette saison, Manchester City a remporté toutes ces rencontres... sauf UNE. Laquelle ? Contre le FC Porto à Porto (0-0). La première défaite dans cette Ligue des champions est donc contre Chelsea... en finale... à Porto.

29/05/21 - 23:10 - Kanté, élu homme du match Encore auteur d'un match tentaculaire, N'golo Kanté a été élu homme du match. Absolument redoutable dans ce poste de box to box, le milieu français a donc été le meilleur ce soir. Il sera l'un des hommes forts du prochain Euro avec l'équipe de France. On en salive déjà.

29/05/21 - 23:03 - Tuchel prend sa revanche ! Que l'histoire est belle ! Après avoir été viré par le PSG cet hiver, Thomas Tuchel remporte la Ligue des champions, moins d'un an après l'avoir perdue face au Bayern Munich en août dernier avec le Paris Saint-Germain.

29/05/21 - 22:57 - C'est terminé ! Chelsea est champion d'Europe !! C'est terminé !!! Chelsea a subit toute cette seconde période mais s'impose ! CHELSEA EST CHAMPION D'EUROPE !!! Manchester City s'incline dans cette finale de la Ligue des champions 1-0 après un but de Kai Havertz !

29/05/21 - 22:56 - Quelle occasion pour Mahrez ! C'était sans doute la dernière ! Quelle dernière occasion pour Manchester City ! Sur un corner repoussé, Mahrez s'est essayé avec une demie-volée mais ça passe au-dessus pour quelques centimètres !

29/05/21 - 22:55 - City pousse ! Manchester City met tout ce qu'il a pour égaliser ! Il reste 2 minutes !!

29/05/21 - 22:49 - C'était chaud dans la surface de Chelsea !! 7 minutes en plus ! Ohhhh ! la frayeur !! Sur un centre venu de la gauche, le ballon est passé devant tout le monde. La défense de Chelsea n'arrive pas à se dégager et Mahrez récupère le ballon... mais l'Algérien n'arrive pas à frapper et se fait contrer ! IL Y AURA 7 MINUTES DE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE !!

29/05/21 - 22:45 - Manchester City accuse le coup Ça commence à être difficile pour les Cityzens alors qu'il reste un peu plus de 5 minutes dans cette finale de la Ligue des champions. Les hommes de Guardiola semblent piocher physiquement alors que le mur de Chelsea ne veut pas tomber.

29/05/21 - 22:39 - Kovacic entre en jeu SI Guardiola met le paquet offensivement, Tuchel veut lui fortifier son milieu de terrain et fait donc entrer Matteo Kovacic à la place de Mason Mount ! Bon match du jeune anglais. Il reste 10 minutes dans le temps réglementaire.

29/05/21 - 22:36 - Aguero, le sauveur de City ? Pour son dernier match, Sergio Agüero entre à la place de Sterling ! Il reste un quart d'heure à l'Argentin pour faire basculer la rencontre !