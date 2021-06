"France - Bulgarie : les Bleus s'imposent facilement, le résumé du match"

FRANCE - BULGARIE. L'équipe de France s'est facilement imposée face à la Bulgarie sur le score de 3 buts à 0, mardi soir lors du dernier match amical avant le début de l'Euro 2021. Griezmann et Giroud ont marqué, alors que Benzema est sorti blessé. Découvrez le résumé du match.

23:32 - Le résumé du match: la France déroule avec un doublé de Giroud L'équipe de France se devait de monter en puissance en match amical face à la Bulgarie, après sa victoire devant le Pays de Galles (3-0) mercredi dernier et à une semaine de sa délicate entrée en lice dans l'Euro 2021 face à l'Allemagne à l'Allianz Arena de Munich. C'est chose faite, ce mardi soir au stade de France, avec une victoire assurée dans les derniers instants mais qui ne souffre d'aucune contestation (3-0). Antoine Griezmann, placé en soutien de Benzema et Mbappé, met les Bleus sur la voie royale d'un superbe but à la demi-heure de jeu pour concrétiser la domination française (1-0, 29e). Quelques minutes plus tard, mauvaise nouvelle pour la France avec la sortie de Benzema, blessé, visiblement victime d'une grosse béquille. Olivier Giroud, entré en jeu à la place du Madrilène, en profite pour inscrire un doublé en fin de match, sur deux services impeccables de Pavard (2-0, 83e) et de Ben Yedder (3-0, 90e). Les Bleus n'auront pas été testés sur le plan défensif par de faibles Bulgares, mais ils auront une nouvelle fois travaillé leurs automatismes sur le plan offensif. Ils en auront besoin pour réussir un bon match face à l'Allemagne, dans une semaine. Avec ou sans Karim Benzema.

23:25 - Incertitude autour de Karim Benzema Seule mauvaise nouvelle pour les Bleus ce soir: la sortie sur blessure de Karim Benzema en première période. L'attaquant du Real Madrid a été touché au-dessus du genou après un contact avec un défenseur bulgare dans les airs. Il a tenté de continuer avant de vite renoncer, suite à ce qui ressemble à une béquille. Simple précaution ou blessure plus grave, à une semaine du match face à l'Allemagne pour l'Euro 2021 ? Difficile d'y répondre à l'heure actuelle, même si Didier Deschamps a semblé rassurant au sujet de son attaquant à la pause et après la rencontre.

23:20 - Giroud: "On a mis le bleu de chauffe" Auteur d'un doublé ce soir face à la Bulgarie (3-0), Olivier Giroud avait le sourire au micro de M6: "Certains de mes potes m'appellent le Phénix grenoblois. Je le prends comme un compliment. Malgré les circonstances, je ne lâche jamais rien et quand on fait appel à moi je fais le boulot. J'ai eu des bons services de mes partenaires, qui savent où je vais dans la surface. J'ai juste essayé de bien finir, c'est tout. On n'était pas plus inquiets que ça, mais je dirais qu'on a mis le bleu de chauffe, c'est tout. C'est quand on n'a pas le ballon qu'il faudra faire les efforts."

23:14 - Deschamps: "Place à la compétition" Au micro de M6, le sélectionneur de la France Didier Deschamps a semblé satisfait de la prestation de ses joueurs après cette nouvelle victoire face à la Bulgarie ce mardi soir, après celle face au Pays de Galles: "Il y a eu beaucoup de très bonnes choses. Après, j'ai géré les joueurs par rapport à cette deuxième phase de la préparation où on a eu une grosse charge de travail. On sait ce qui nous attend maintenant. Evidemment, ça sera beaucoup plus difficile le 15 (face à l'Allemagne, ndlr). On aurait pu marquer plus de buts mais on reste sur deux bonnes performances. Maintenant, place à la compétition et il n'y a que cette vérité qui compte."

23:08 - 45e et 46e buts pour Olivier Giroud Entré en fin de première période à la place de Karim Benzema, blessé, Olivier Giroud s'est encore montré décisif en inscrivant un doublé en fin de match pour mettre la France à l'abri face à la Bulgarie (83e et 90e). L'attaquant de Chelsea a inscrit ses 45e et 46e buts sous le maillot bleu, se rapprochant encore un peu plus du record toujours détenu par Thierry Henry (51 buts). Antoine Griezmann a lui inscrit son 37e but, s'approchant de Michel Platini (41°.

23:02 - C'est terminé ! La France s'impose contre la Bulgarie (3-0) ! C'est terminé au stade de France ! L'équipe de France s'impose face à la Bulgarie (3-0) pour ce dernier match amical avant l'Euro 2021, grâce à un but de Griezmann (29e) et à un doublé d'Olivier Giroud en fin de match (83e et 90e).

23:00 - Trois minutes de temps additionnel La France et la Bulgarie joueront trois minutes de temps additionnel dans cette seconde période au stade de France, où tout est plié désormais après ce doublé de Giroud.

22:58 - But pour la France (3-0) ! Giroud signe un doublé ! Les Français creusent l'écart dans cette fin de match ! Thomas Lemar parvient à se retourner plein axe et sert Ben Yedder dans la surface sur la gauche. L'attaquant monégasque centre parfaitement pour Giroud qui marque dans le but vide ! 3-0 pour la France contre la Bulgarie.

22:56 - Pogba reste au sol quelques instants Paul Pogba a pris un joueur bulgare de plein fouet lors d'un duel aérien et reste au sol pendant quelques secondes avant de finalement se relever. Plus de peur que de mal pour le Mancunien.

22:53 - France: Mbappé et Tolisso sortent Didier Deschamps effectue deux nouveaux changements dans cette fin de match pour faire souffler deux titulaires. Mbappé et Tolisso sont remplacés par Ben Yedder et Sissoko. C'étaient les derniers changements français.

22:51 - But pour la France (2-0) ! Giroud est décisif ! L'équipe de France se met à l'abri dans cette fin de match grâce à Olivier Giroud ! L'attaquant des Blues coupe bien un centre de Benjamin Pavard au premier poteau et trompe Naumov pour inscrire le deuxième but français (2-0).

22:48 - Karagaren fait frissonner Lloris ! Les Bleus se font font peur dans cette fin de match ! Les Bleus perdent le ballon dans leur surface et Karagaren récupère avant de croiser son tir mais un peu trop ! Lloris regarde le cuir fuir le cadre et peut souffler.

22:46 - La France en 4-4-2 à plat Les différents changements effectués par Didier Deschamps ont poussé le sélectionneur français à effectuer un changement tactique. Le 4-4-2 losange s'est transformé en 4-4-2 à plat, avec Mbappé autour de Giroud devant, Lemar à gauche et Dembélé à droite.

22:43 - Dembélé manque de justesse Ousmane Dembélé réalise une accélération impressionnante sur le côté droit avant de centrer en direction de Giroud mais l'ailier du Barça ajuste mal son ballon et lobe l'attaquant de Chelsea !