"Pronostics Euro 2021 : avis, cote, conseils...Les pronos pour vendredi !"

La 2e journée de la phase de poules de l'Euro 2021 se poursuit ce vendredi avec trois nouveaux matchs au programme. Pour vos concours de pronostics, voici les dernières cotes et conseils de la rédaction.

De mieux en mieux ! Après un début difficile, visiblement lié à un échauffement insuffisant, la rédaction de Linternaute.com progresse de jour en jour pour vous fournir les meilleurs pronostics sur les matchs de cet Euro 2021. 3 matchs, 3 bons pronostics jeudi et des scores proches ou exacts ! On recommence ce vendredi en vous livrant trois nouveaux pronostics pour les matchs du jour : Croatie-République tchèque, Suède-Slovaquie et Angleterre-Ecosse.

Abonnez-vous et recevez la newsletter Euro 2021 Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Outre les sites de paris en ligne qui attendent avec impatience les grandes compétitions pour gonfler leur nombre de parieurs, de multiples sites internet permettent de faire des pronostics en ligne pour s'amuser et se défier entre amis, en famille ou avec les collègues. Citons notamment Mon Petit Prono, plateforme tirée du célèbre Mon Petit Gazon qui a l'avantage de pouvoir former des ligues privées avec de nombreux autres joueurs. Scorecast propose un système plus simple avec des points attribués pour des bons pronostics, ne reposant pas sur des cotes (3 points pour une victoire avec le bon score, 1 point pour le bon pronostic sans score juste). Site du groupe Le Figaro-CCM Benchmark comme Linternaute.com, Jeux Gratuits.com propose également un concours de pronostics 100% gratuit avec des récompenses à gagner dont des entrées au Puy du Fou ou à Disneyland Paris;

Après un match essentiellement passé à défendre face à l'Espagne (avec un point pris à la clé), va-t-on davantage voir le potentiel offensif des Suédois, incarné par le jeune et prometteur Alexander Isak ? C'est l'un des enjeux de ce match face à un collectif slovaque qui a su surprendre la Pologne en ouverture et peut croire à la qualification pour les 8e de finale. La Suède part favorite selon Betclic avec une cote à 1,85, contre 3,40 pour un match nul et 4,80 pour un succès slovaque.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :

Guillaume Bardou (co-responsable du site) : "Les Slovaques vont confirmer leur vivacité en contre face à des Suédois contraints de se découvrir un peu plus, match nul 1-1".

Jérôme Desmas (responsable de la rubrique sport) : "après leur victoire face à la Pologne, les Slovaques pourraient faire un pas vers les 8e de finale en décrochant un point précieux : 2-2".

Florian Grégoire (rédacteur, auteur de nombreux lives de foot sur Linternaute.com) : "les Suédois ont surtout défendu face à l'Espagne mais ont de véritables atouts. Cette fois, ce sera une victoire solide 2-0."

Les Croates sont déjà dos au mur. Très décevants pour leur entrée en lice face à l'Angleterre, les vice-champions du monde doivent renverser la vapeur sous peine de sortir prématurément de cet Euro. Mais gare aux Tchèques, bien lancés et menés par leur homme en forme, Patrick Schick auteur d'un superbe match face aux Ecossais. Betclic les voit d'ailleurs inquiéter les Croates avec une petite cote à 3,50 pour une victoire tchèque contre 3,35 pour un match nul et 2,13 pour un succès croate.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :

Guillaume Bardou (co-responsable du site) : "Les Croates m'ont beaucoup surpris face aux Anglais et je les vois comme la déception de l'Euro, match nul 1-1 qui leur laisserait encore une maigre chance de qualification".

Jérôme Desmas (responsable de la rubrique sport) : "Modric et sa bande ont besoin de points : 2-0"

Florian Grégoire (rédacteur, auteur de nombreux lives de foot sur Linternaute.com) : "la Croatie n'a pas le droit à l'erreur et devra faire le jeu, victoire 2-1 malgré un nouveau but de Schick pour les Tchèques."

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Choc à Wembley entre Anglais et Ecossais dans une ambiance qui s'annonce exceptionnelle malgré la jauge réduite. Les hommes de Gareth Southgate partent immensément favoris mais les Ecossais ont coché ce match comme celui à ne pas perdre. Cela tombe bien, une défaite les éliminerait sans doute de la course à la qualification pour les 8e de finale. Betclic ne fait pas de sentiments et place une cote à 11 contre 1 pour une victoire écossaise en terre anglaise ! Les coéquipiers de Kieran Tierney, défenseur d'Arsenal, sont donc face à une montagne. Le match nul est coté à 5,60, une victoire anglaise à 1,26 seulement.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :