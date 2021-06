"Pronostics Euro 2021 : avis, cotes, nos pronos pour ce dimanche"

Pays-Bas-République Tchèque et Belgique-Portugal sont au programme ce dimanche. Découvrez les dernières cotes et nos avis pour remplir au mieux vos feuilles de pronostics !

C'est l'heure du "vrai" début de l'Euro pour les puristes avec les matchs couperets où la tension sera à son comble. Désormais la donne est simple : il faut gagner sous peine de rentrer immédiatement à la maison. Avant France-Suisse lundi, et après les qualifications difficiles de l'Italie et plus aisées du Danemark, deux matchs sont au programme ce dimanche : Pays de Galles-République tchèque et Belgique-Portugal.

Abonnez-vous et recevez la newsletter Euro 2021 Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Outre les sites de paris en ligne qui attendent avec impatience les grandes compétitions pour gonfler leur nombre de parieurs, de multiples sites internet permettent de faire des pronostics en ligne pour s'amuser et se défier entre amis, en famille ou avec les collègues. Citons notamment Mon Petit Prono, plateforme tirée du célèbre Mon Petit Gazon qui a l'avantage de pouvoir former des ligues privées avec de nombreux autres joueurs. Scorecast propose un système plus simple avec des points attribués pour des bons pronostics, ne reposant pas sur des cotes (3 points pour une victoire avec le bon score, 1 point pour le bon pronostic sans score juste). Site du groupe Le Figaro-CCM Benchmark comme Linternaute.com, Jeux Gratuits.com propose également un concours de pronostics 100% gratuit avec des récompenses à gagner dont des entrées au Puy du Fou ou à Disneyland Paris.

Les Pays-Bas ont tour à tour impressionné et affiché leurs failles défensives lors du premier tour. Les coéquipiers de Memphis Depay partent tout de même favoris face à des Tchèques qui font partie des révélations du tournoi et ont réussi leur retour dans une grande compétition. Betclic affiche une cote à 1,70 pour un succès néerlandais contre 3,95 pour un match nul et 5,30 pour la République tchèque.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :

Guillaume Bardou (co-responsable du site) : "les Tchèques peuvent peser de nombreux problèmes aux Néerlandais. C'est le moment de tenter un coup : 1-1, victoire des Tchèques aux tirs au but !"

Jérôme Desmas (responsable de la rubrique sport) : "la marche devrait être trop élevée pour les Tchèques : 2-0 avec un but de Depay".

Florian Grégoire (rédacteur, auteur de nombreux lives de foot sur Linternaute.com) : "pas de débat, les Néerlandais vont s'imposer facilement, victoire nette 2-0."

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Choc en vue ! Cristiano Ronaldo et le tenant du titre portugais défie l'un des grands favoris du tournoi, la Belgique, le prix d'une 3e place "seulement" dans le groupe F. Face à un collectif des Diables Rouges impressionnant, les Portugais devront trouver davantage de maîtrise qu'au premier tour mais peuvent largement faire douter les 3e de la dernière Coupe du monde. Les cotes sont d'ailleurs serrées selon Betclic : 2,45 pour un succès belge, 3,15 pour un match nul et 3,20 pour un succès portugais.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :