"Pronostics Euro 2021 : avis, cotes... Nos pronos pour France-Suisse"

Croatie-Espagne et France-Suisse sont au programme ce lundi pour la suite des 8e de finale de l'Euro. Vous hésitez pour vos pronostics ? Voici quelques conseils et les cotes.

C'est l'heure du "vrai" début de l'Euro pour les puristes avec les matchs couperets où la tension sera à son comble. Désormais la donne est simple : il faut gagner sous peine de rentrer immédiatement à la maison. Ce lundi, place à Croatie-Espagne et France-Suisse !

Outre les sites de paris en ligne qui attendent avec impatience les grandes compétitions pour gonfler leur nombre de parieurs, de multiples sites internet permettent de faire des pronostics en ligne pour s'amuser et se défier entre amis, en famille ou avec les collègues. Citons notamment Mon Petit Prono, plateforme tirée du célèbre Mon Petit Gazon qui a l'avantage de pouvoir former des ligues privées avec de nombreux autres joueurs. Scorecast propose un système plus simple avec des points attribués pour des bons pronostics, ne reposant pas sur des cotes (3 points pour une victoire avec le bon score, 1 point pour le bon pronostic sans score juste). Site du groupe Le Figaro-CCM Benchmark comme Linternaute.com, Jeux Gratuits.com propose également un concours de pronostics 100% gratuit avec des récompenses à gagner dont des entrées au Puy du Fou ou à Disneyland Paris.

Choc en 8e de finale entre la Croatie et l'Espagne, deux équipes qui ont plutôt déçu lors du premier tour avant de se ressaisir dos au mur lors du dernier match de poules. L'Espagne a étrillé la Slovaquie (5-0) pendant que la Croatie dominait l'Ecosse (3-1) pour arracher la 2e place. L'Espagne semble au-dessus et Betclic voit une cote à 1,62 contre 4,00 pour un match nul et 7,62 pour une victoire croate.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :

Guillaume Bardou (co-responsable du site) : "la Croatie ne m'a pas impressionné lors du premier tour. Elle peut inquiéter les Espagnols ce lundi mais je vois la Roja passer sur le score de 0-2".

Jérôme Desmas (responsable de la rubrique sport) : "la Roja continue sa montée en puissance avec une belle victoire face aux vice-champions du monde, handicapés par les absences de Lovren et Perisic : 1-3"

Florian Grégoire (rédacteur, auteur de nombreux lives de foot sur Linternaute.com) : "L'Espagne s'est réveillée lors du dernier match en balayant la Slovaquie 5-0, mais je vois bien la Croatie être la surprise des huitièmes, victoire 1-0".

Au tour des Bleus de jouer leur place pour les quarts de finale. L'équipe de France n'a pas totalement rassuré pendant le premier tour et la cascade de blessures en défense devrait forcer Didier Deschamps à changer de système. Méfiance car les Suisses savent s'adapter à leur adversaire, notamment pour créer un bloc défensif difficile à bouger avant d'exploser en contre. Betclic met une cote à 1,67 pour une victoire française, 3,80 pour un match nul et 6,60 un succès suisse.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :