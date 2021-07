"Pronostics Euro 2021 : avis, cotes... Nos pronos pour les demi-finales"

C'est parti pour les demi-finales de l'Euro 2021 ! Voici les cotes et quelques conseils pour vos pronostics avant le carré final à Wembley.

L'élimination de l'équipe de France dès les 8e de finale a jeté un gros froid mais l'Euro 2021 se poursuit et amorce le sprint final avec les demi-finales au programme ce mardi et mercredi. Voici les cotes et nos conseils pour vos concours de pronostics.

C'est l'immense choc de ces demi-finales entre une Squadra Azzurra ressuscitée, loin du fiasco de la non-qualification en phase finale de Coupe du monde en 2018. Avec un jeu plaisant et suffisamment de vice et de métier en défense (les Belges peuvent en témoigner), la sélection italienne a endossé le costume de favorite face à une Roja régulièrement mise en difficulté mais qui a su à chaque fois se sortir du piège, tant en poules que face à la Croatie en 8e de finale (5-3 après prolongation) et la Suisse en quarts (victoire aux tirs au but). Betclic mise logiquement davantage sur une victoire italienne cotée à 2,55, contre 3,25 pour un succès espagnol ou pour un match nul.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :

Guillaume Bardou (co-responsable du site) : "je vois mal l'Italie se faire surprendre tant cette équipe paraît en confiance. Victoire 2-0 de la Squadra Azzurra".

Jérôme Desmas (responsable de la rubrique sport) : "victoire italienne au bout du suspense, (2-1 après prolongation).

Florian Grégoire (rédacteur, auteur de nombreux lives de foot sur Linternaute.com) : "victoire 2-1 des Italiens."

A Wembley, devant un public acquis à sa cause, l'Angleterre a une occasion rêvée d'accéder à sa première finale depuis des lustres et de reléguer au rang de mauvais souvenir l'élimination aux tirs au but face à l'Allemagne dans l'ancien Wembley en 1996 mais aussi de l'élimination en demi-finale de la Coupe du monde 2018 par la Croatie. En face d'elle, la surprise danoise se sait soutenue par une bonne partie de l'Europe et rêve de plus en plus de vivre l'incroyable scénario de 1992, conclu par le titre européen. La cote est belle à 5,75 contre 3,65 pour un match nul et 1,75 pour un succès danois.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :