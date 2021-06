"Pronostics Euro 2021 : cotes, avis... Nos pronos pour samedi"

Début des 8e de finale de l'Euro ce samedi avec deux premiers matchs au programme. Découvrez les dernières cotes et nos avis pour remplir au mieux vos feuilles de pronostics !

C'est l'heure du "vrai" début de l'Euro pour les puristes avec les matchs couperets où la tension sera à son comble. Désormais la donne est simple : il faut gagner sous peine de rentrer immédiatement à la maison. Avant France-Suisse lundi, deux premiers matchs sont au programme ce samedi : Pays de Galles-Danemark et Italie-Autriche. Sans atteindre le score parfait, la rédaction de Linternaute.com progresse de jour en jour pour vous fournir les meilleurs pronostics sur les matchs de cet Euro 2021. On remet ça pour tous les huitièmes de finale, jour après jour.

Abonnez-vous et recevez la newsletter Euro 2021 Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Outre les sites de paris en ligne qui attendent avec impatience les grandes compétitions pour gonfler leur nombre de parieurs, de multiples sites internet permettent de faire des pronostics en ligne pour s'amuser et se défier entre amis, en famille ou avec les collègues. Citons notamment Mon Petit Prono, plateforme tirée du célèbre Mon Petit Gazon qui a l'avantage de pouvoir former des ligues privées avec de nombreux autres joueurs. Scorecast propose un système plus simple avec des points attribués pour des bons pronostics, ne reposant pas sur des cotes (3 points pour une victoire avec le bon score, 1 point pour le bon pronostic sans score juste). Site du groupe Le Figaro-CCM Benchmark comme Linternaute.com, Jeux Gratuits.com propose également un concours de pronostics 100% gratuit avec des récompenses à gagner dont des entrées au Puy du Fou ou à Disneyland Paris.

C'est l'un des 8e de finale les plus ouverts et un des plus alléchants sur le papier. Les Danois ont arraché leur qualification au dernier match en dominant la Russie pour décrocher in extremis une place parmi les meilleurs troisièmes de groupe. Décomplexés, ils ont affiché un joli visage en poules devant un public acquis à leur cause à Copenhague. De quoi inquiéter les Gallois forts d'une bonne défense centrale, à l'image de Davies auteur d'un excellent début d'Euro ? Pour Betclic, les Danois partent nettement favoris avec une cote à 1,90 contre 5,30 pour un succès gallois et 3,35 pour un match nul.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :

Guillaume Bardou (co-responsable du site) : "le Danemark a produit du jeu plaisant sur ses deux derniers matchs de poule et on les sent galvanisés à l'idée d'aller loin pour soutenir Christian Eriksen. Victoire contre les Gallois 2-1."

Jérôme Desmas (responsable de la rubrique sport) : "les Danois devraient continuer sur leur belle lancée mais match serré en perspective : 1-2"

Florian Grégoire (rédacteur, auteur de nombreux lives de foot sur Linternaute.com) : "le Danemark a tout renversé lors du dernier match pour se qualifier et a les armes pour battre les Gallois qui sont toujours fébriles. 2-1."

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

A priori, pas photo sur le papier entre l'Autriche qui a décroché la première qualification de son histoire pour une phase à élimination directe et des Italiens qui ont séduit et impressionné en phase de poules. Méfiance toutefois car les "tubes du premier tour" tombent parfois de haut en matchs à élimination directe... L'Italie est favorite selon Betclic avec une cote à 1,50 contre 4,30 pour un match nul et 8,30 pour un succès autrichien.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :