"Pronostics Euro 2021 : cotes, conseils... Nos pronostics pour mardi"

Suite de la 3e et dernière journée de la phase de poules ce lundi et mardi. En attendant les Bleus mercredi, voici quelques conseils pour vos pronostics à l'aube des premiers matchs de la semaine.

Après un début difficile, visiblement lié à un échauffement insuffisant, la rédaction de Linternaute.com progresse de jour en jour pour vous fournir les meilleurs pronostics sur les matchs de cet Euro 2021. Si aucun de nous n'avait vu un match nul des Bleus en Hongrie malgré des pronostics prudents et des messages d'alerte sur la défense hongroise et la fournaise de Budapest, le reste du week-end a été plus prolifique. On remet ça pour les premiers matchs de la semaine !

Dernière chance pour la Croatie, décevante depuis le début de l'Euro. Les vice-champions du monde doivent battre l'Ecosse ce mardi pour espérer accéder aux 8e de finale. Mais l'Ecosse joue à domicile et peut aussi rêver d'une qualification devant son public.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :

Guillaume Bardou (co-responsable du site) : "la Croatie a déçu depuis le début de l'Euro et l'Ecosse n'a rien à perdre, sinon créer une énorme surprise. Je mise sur une surprenante victoire écossaise 1-0".

Jérôme Desmas (responsable de la rubrique sport) : "sursaut attendu pour les vice-champions du monde : 2-0"

Florian Grégoire (rédacteur, auteur de nombreux lives de foot sur Linternaute.com) : "les Croates n'ont plus le droit à l'erreur, victoire 2-1 face à des vaillants écossais"

Match choc entre les deux leaders du groupe. Patrick Schick et ses coéquipiers peuvent-ils encore créer la sensation et dominer l'Angleterre à Wembley ? Betclic place un succès anglais coté à 1,55 contre 9 pour une victoire tchèque et 3,85 pour un match nul.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :