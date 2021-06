"DIRECT. France - Suisse : le pénalty raté de Mbappé qui élimine les Bleus ! Résumé du match"

FRANCE - SUISSE. C'est un match d'anthologie que la France nous a fait vivre face à la Suisse, ce lundi 28 juin, en 8e de finale de l'Euro 2021 (3-3). Et un match cruel aussi... Les Bleus ont finalement été éliminés lors de la séance de tirs au but ! Et c'est Kilian Mbappé qui a manqué le coche lors de l'ultime pénalty (4-5)...

À cet instant du match, à 3 buts à 1, on pense que les Bleus sont intouchables, mais les Helvètes vont revenir au score dans les ultimes minutes du temps réglementaire (81e et 89e). Une séquence lors de laquelle on verra les Tricolores retomber dans leurs pires travers défensifs. Malgré plusieurs occasions, dont une frappe sur la transversale de Kingsley Coman, les Français ne reprendront jamais l'avantage (3-3 à la fin du temps réglementaire). Après la prolongation, ce sont donc les tirs aux buts qui vont départager la France et la Suisse. Pogba, Giroud, Thuram, puis Kimpembe feront leur devoir sans trembler face au gardien suisse Yann Sommer. Et c'est finalement Kylian Mbappé, très peu en réussite ce soir après avoir manqué une énorme occasion en prolongation et détourné un tir de Giroud qui filait vers le but, qui manquera la dernière et ultime tentative française... Les Bleus sont éliminés de cet Euro et laissent les Suisse filer en quarts.

Beaucoup d'émotions et à la fin la déception. L'équipe de France de football a été éliminée de l' Euro 2021 , ce lundi 28 juin, en 8e de finale face à la Suisse. On se souviendra d'abord d'une première mi-temps totalement cauchemardesque des Bleus, avec une défense déboussolée dans une nouvelle configuration imaginée par Didier Deschamps (3-5-2). Ces graves lacunes auront permis aux Suisses de prendre l'avantage dès la 15e minute et de mener à la mi-temps (0-1) après une incroyable absence de Clément Lenglet dans la surface. Au retour des vestiaires, c'est une demi-heure de folie que vont nous faire vivre les champions du monde avec un arrêt exceptionnel d'Hugo Lloris sur un penalty concédé par Benjamin Pavard, suivi d'un doublé de Karim Benzema (57e et 59e) puis d'une frappe incroyable de Paul Pogba dans la lucarne (75e).

00:45 - Deschamps : "Mbappé ? Personne peut lui en vouloir" Deschamps a conclu en évoquant le cas de Mbappé, auteur d'un match difficile et du pénalty manqué, repoussé par Sommer. "Mbappé est profondément triste mais personne peut lui en vouloir, assure le sélectionneur des Bleus. Ça peut arriver mais évidemment qu'il est très marqué par cette défaite. Mais il a les qualités pour s'en relever".

00:35 - Deschamps : "Le 3-5-2 ? J'assume les responsabilités de cette défaite" Le sélectionneur de l'équipe de France a évidemment été interrogé sur le système du 3-5-2 qui a déstabilisé l'équilibre du 11 de départ. "C'est aussi l'adversaire qui nous a mis en difficulté. J'assume les responsabilités. Est-ce qu'on aurait fait mieux dans un autre système ? Peut être. Je suis triste tout comme le groupe".

00:30 - Deschamps : "On ne méritait sans doute pas plus ce soir" Didier Deschamps avait la mine des mauvaises jours au micro de TF1. "Vous imaginez la tristesse qu'on peut ressentir avec ce scénario fou, dit-il. On a fait ce qu'il faillait pour mener 3-1 mais on a été gagné par la fébrilité. On a eu les occasions. C'est toujours cruel pour une équipe, on n'est pas habitué à ça. Mais il faut l'accepter. On sait ce qu'on a connu ensemble et on ne méritait sans doute pas plus ce soir".

00:24 - Xhaka élu homme du match C'est donc Granit Xhaka, passeur décisif sur le but du 3-3 après avoir chipé le ballon dans les pieds de Pogba, qui est élu homme du match par l'UEFA.



00:20 - L'échec du 3-5-2 Si on peut trouver plusieurs explications à cet échec, le 3-5-2 en est une. Le système de jeu de Didier Deschamps n'a pas fonctionné pendant presque tout la première mi-temps jusqu'au moment ou "DD" a changé les choses à quelques minutes de la pause. Finalement, le sélectionneur des Bleus est revenu à un 4-4-2 plus classique. Mais c'était sûrement trop tard. Même si la France est revenue pour passer devant, elle a sûrement perdu beaucoup de temps et d'énergie... et a surtout concédé le premier but.

00:10 - Le match compliqué de Mbappé Dans un match où de nombreuses individualités ont failli, Kylian Mbappé n'a pas su se montrer décisif. L'attaquant des Bleus a eu les opportunités, pourtant, pour marquer. Mais, hormis une passe décisive sur le premier but de Benzema, Mbappé a loupé toute ses frappes au but : 6 tirs et aucune cadré. Il n'est évidemment pas le seul responsable du match raté des Bleus mais le joueur du PSG n'a pas su aider les siens.

00:08 - Lloris : "On n'a pas réussi à fermer la boutique" Hugo Lloris est lui aussi passé par le micro de TF1. "C'est douloureux, encore plus sur une séance de tirs au but. Le regret, c'est en menant 3-1, on n'a pas réussi à fermer la boutique. On ne peut pas nous reprocher le manque de générosité. En face aussi, il y avait du répondant. On ne peut pas parler de match raté mais tout le monde attendait plus, nous les premiers. Il va falloir digérer".

28/06/21 - 23:55 - Varane : "Il nous a manqués de tout ce soir" Varane s'est arrêté au micro de TF1 pour revenir sur cette élimination. "C'est une énorme déception. On a été à réaction. On a manqué notre première mi-temps où on a tout raté. Quand on a mené 3-1, on a laissé trop d'espaces, on a mal géré les temps forts et les temps faibles. C'est difficile d'avoir la lucidité pour analyser mais il nous a manqués de tout ce soir. Les tirs au but, c'est la loterie. C'est difficile".

28/06/21 - 23:52 - La Suisse affrontera l'Espagne en quarts L'Espagne va donc jouer en quart de finale contre la Suisse vendredi prochain à 18 heures, à Bakou pour la suite de cet Euro 2020.

28/06/21 - 23:45 - ⌛ Fin du match (3-3, t.a.b. 4-5) ! La Suisse élimine la France À l’issue de cette rencontre, la Suisse a cadré moins de tirs (4 contre 7 pour France) et a eu moins souvent la maîtrise du ballon que son adversaire (45%-55%). Pourtant, ce sont bien les Suisses qui s’imposent aux tirs au but (3-3, t.a.b. 4-5). Les Suisses sont qualifiés en quarts.

28/06/21 - 23:44 - Un tir au but raté pour la France ! C'est raté ! Kylian Mbappe ne parvient pas à transformer son penalty pour la France ! Les Bleus sont éliminés....

28/06/21 - 23:43 - France : 4 - Suisse : 4 Nouveau score dans cette séance de tirs au but : 4 à 4. Le match touche à sa fin !

28/06/21 - 23:43 - Penalty marqué pour Presnel Kimpembe (France) Le penalty de Presnel Kimpembe est marqué ! Voilà un point pour la France dans cette séance de tirs aux buts.

28/06/21 - 23:42 - France : 3 - Suisse : 4 La tension est à son comble après la transformation de la Suisse. Bilan des course à ce stade : 3 à 4.

28/06/21 - 23:42 - Penalty marqué pour Ruben Vargas (Suisse) La Suisse prend un point dans cette toute fin de match. Ruben Vargas soulage ses coéquipiers avant de retrouver le rond central.

28/06/21 - 23:41 - France : 3 - Suisse : 3 Cet essai transformé de la France porte le score à 3 - 3 dans la séance de tirs au but.

28/06/21 - 23:41 - Un tir au but réussi pour la France ! Marcus Thuram ne lâche rien et met la balle dans le fond des filets. C'est un penalty de plus pour la France dans cette séance de tirs au but.

28/06/21 - 23:40 - France : 2 - Suisse : 3 Le score est donc de 2 - 3 entre la France et la Suisse après ce penalty transformé par la Suisse.

28/06/21 - 23:40 - Manuel Akanji (Suisse) n'a pas tremblé Manuel Akanji transforme son penalty pour la Suisse dans cette fin de match à suspense. La fin de ce duel est désormais proche.

28/06/21 - 23:40 - France : 2 - Suisse : 2 Cet essai transformé de la France porte le score à 2 - 2 dans la séance de tirs au but.

28/06/21 - 23:39 - Ca passe pour Olivier Giroud (France) La France prend un point dans cette toute fin de match. Olivier Giroud soulage ses coéquipiers avant de retrouver le rond central.

28/06/21 - 23:38 - France : 1 - Suisse : 1 Le score est donc de 1 - 1 entre la France et la Suisse après ce penalty transformé par la France.

28/06/21 - 23:38 - Paul Pogba (France) marque un point Le penalty de Paul Pogba est marqué ! Voilà un point pour la France dans cette séance de tirs aux buts.

28/06/21 - 23:37 - France : 0 - Suisse : 1 La tension est à son comble après la transformation de la Suisse. Bilan des course à ce stade : 0 à 1.

28/06/21 - 23:37 - C'est dans les filets pour la Suisse Mario Gavranovic transforme son penalty pour la Suisse dans cette fin de match à suspense. La fin de ce duel est désormais proche.

28/06/21 - 23:36 - La séance de tirs aux buts débute. La séance de tirs aux buts est lancée entre la France et la Suisse, qui ne sont pas parvenus à se départager à la fin des débats (3 - 3). A qui ira la qualification après ce match haletant ? Verdict dans quelques instants .

28/06/21 - 23:32 - C'est fini ! Place aux tirs au but. C'est terminé !! 3-3 dans ce France - Suisse qui va donc se terminer aux tirs au but. Ce match est complètement dingue et on croise tous les doigts pour que Lloris nous sorte encore quelques pénaltys.

28/06/21 - 23:30 - L'arrêt de Sommer sur la tête de Giroud Sur un long centre de Pogba, Giroud est trouvé de la tête mais cela n'est pas assez puissant. Sommer s'envole pour la photo et capte le ballon.

28/06/21 - 23:28 - Quel combat La majorité des joueurs sur la pelouse donnent le maximum même si certains piochent dans leurs réserves depuis un moment. C'est très compliqué. Ce match va faire des dégâts.