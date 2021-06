"France - Suisse : Rabiot, Pogba… Un match sous tensions sur le terrain et en tribunes"

FRANCE - SUISSE. L'élimination de l'équipe de France de foot, lundi, en 8ème de finale, a été émaillé de prises de becs durant le match, entre joueurs, notamment Paul Pogba et Adrien Rabiot, mais aussi en tribunes ou la mère de dernier, Véronique, s'est notamment emporté contre le clan Mbappé.

L'essentiel après France - Suisse

Au surlendemain de l'élimination de l'équipe de France en 8e de finale de l'Euro 2021 de football, par la Suisse, la lumière jaillit petit à petit sur les raisons de l'échec. Si le management et les choix tactiques de Deschamps sont en cause, il apparaît aussi que l'ambiance était loin d'être idyllique chez les Bleus, notamment durant de ce match face à la sélection helvète, avec notamment des discussions plus qu'animées entre Paul Pogba et Adrien Rabiot, la vraie-fausse sortie de Kingsley Coman, le tout sous l'œil impuissant du sélectionneur. La rencontre a également été tendue en tribunes, où étaient rassemblées les familles des joueurs : Véronique Rabiot, la mère du milieu de terrain, se serait ainsi laissée aller à des critiques acerbes sur les coéquipiers de son fils, provoquant notamment la colère des clans Pogba et Mbappé... VIDEO : la discussion animée entre Deschamps et Coman :