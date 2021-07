France - Mexique (JO) : la composition inédite des Bleus, les infos d'avant match

FRANCE - MEXIQUE. C'est le premier grand rendez-vous français dans les Jeux olympiques de 2021. La France rencontre le Mexique pour la compétition de football des JO, ce jeudi 22 juillet. Heure du match, diffusion TV, compos probables. Toutes les infos d'avant match...

09:10 - Le Mexique, un défi à plusieurs titres pour la France Face au Mexique emmené, notamment par son gardien Memo Ochoa, vieille connaissance des Français du côté d'Ajaccio, ces Bleus là auront en revanche fort à faire. Ce France - Mexique aura en tout cas un goût particulier pour André-Pierre Gignac qui évolue dans l'Etat du Nouveau León depuis 6 ans déjà, sous le maillot des Tigres de Monterrey. Il s'agit surtout d'un petit défi pour l'équipe de France qui n'a plus participé aux Jeux depuis les JO d'Atlanta en 1996.

09:06 - Sylvain Ripoll sélectionneur de l'équipe de France Lors de ce France - Mexique donc, point de Mbappé (qui aurait pourtant pu participer), de Griezmann ou de Benzema. Ne vous attendez pas non plus à retrouver Didier Deschamps sur le banc. C'est Sylvain Ripoll, ancien entraineur de Lorient et par ailleurs sélectionneur de l'équipe de France espoirs, qui va mener le groupe France dans l'aventure des JO.

08:57 - Le onze mexicain face à l'équipe de France ce jeudi Voici la composition officielle de l'équipe mexicaine qui défie les Bleus à partir de 10h à Tokyo pour la première journée du tournoi olympique de football : Guillermo Ochoa (cap.) - Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vasquez - Luis Romo, Carlos Rodriguez, Eric Aguirre, Sebastian Cordova - Diego Lainez, Henry Martin, Alexis Vega.

08:55 - Une équipe de France jeune, avec trois cadres Règlement olympique oblige, c'est une équipe de France totalement inédite que l'on pourra observer depuis le stade de Tokyo. Le CIO n'autorise en effet que les moins de 23 ans (les U23, nés après le 1er janvier 1997) à prendre part à la compétition masculine. Trois exceptions sont prévues dans ce règlement pour permettre à des joueurs plus expérimentés de renforcer chaque équipe. Pour les Bleus, il s'agit d'André-Pierre Gignac (35 ans), Florian Thauvin (28 ans) et du Montpellierain Teji Savanier (29 ans).

08:49 - Un programme chargé pour la France dans le groupe A des JO Après de foot féminin hier (et la chute des Américaines d'entrée de jeu face à la Suède), la compétition de football masculin, légèrement avancée par rapport à la cérémonie d'ouverture de ces JO 2021, s'ouvre ce jeudi. Et la France affronte le Mexique pour le premier tour dans le groupe A. La Verde fait partie des gros morceaux de ce groupe A avant l'Afrique du Sud le dimanche 25 juillet (à 10h) et le Japon, qui jouera à domicile bien que sans public, le mercredi 28 juillet (13h30).

08:47 - Côté mexicain, Guillermo Ochoa et Diego Lainez à suivre Les vieux connaisseurs de la Ligue 1 auront reconnu un nom bien connu parmi la sélection mexicaine qui défie l'équipe de France ce jeudi pour le 1er match du tournoi olympique dans le groupe A. Le gardien de la "Tri" pour ce tournoi olympique n'est autre que l'expérimenté Guillermo Ochoa, passé avec brio dans les rangs de l'AC Ajaccio. La sélection mexicaine peut aussi compter sur le renfort de Diego Lainez, l'ailier de poche du Betis Séville. Avantage pour les Bleus, André-Pierre Gignac a pu briefer ses partenaires sur les joueurs qu'il affronte régulièrement au sein du championnat mexicain. Dans les colonnes de L'Equipe ce jeudi, Gignac alerte : "je sais de quoi sont capables Sebastian Cordova, Alexis Vega, Henry Martin..." Ces trois derniers sont également titulaires face aux Bleus.

08:39 - La composition d'équipe française est tombée ! Découvrez le onze de départ des Bleus Les compositions d'équipe officielles viennent de tomber à 1h20 du coup d'envoi de ce France-Mexique. Sans surprise, André-Pierre Gignac et Florian Thauvin sont titulaires en attaque, comme le Montpelliérain Téji Savanier au milieu. Les trois joueurs expérimentés sont chargés d'encadrer les jeunes de la sélection olympique. Voici le onze des Bleus : Paul Bernardoni - Pierre Kalulu, Modibo Sagnan, Anthony Caci, Clément Michelin - Enzo Le Fée, Téji Savanier, Lucas Tousart - Florian Thauvin, André-Pierre Gignac et Arnaud Nordin. Sur le banc, on retrouvera notamment le défenseur néo-Niçois Melvin Bard tout juste transféré en provenance de Lyon mais aussi le stoppeur du PSG Thimothée Pembélé, l'attaquant nantais Randal Kolo Muani ou l'espoir du Stade Malherbe de Caen Anthony Beka Beka.

08:28 - Un arbitre australien pour ce match Les feuilles de matchs officielles avec les compositions des deux onze de départ sont attendues à 9h heure française. La rencontre France-Mexique sera dirigée par un arbitre australien, M. Chris Beath. Ce dernier est habitué à arbitrer au Japon dans le cadre d'échanges entre l'Australie et le Japon et a même été l'un des premiers à tester le système d'assistance vidéo, la controversée VAR, en 2017.

08:24 - André-Pierre Gignac très attendu face au Mexique C'est le chef de file de l'équipe de France olympique de football : André-Pierre Gignac défie ce jeudi son "deuxième pays", le Mexique où il est installé depuis 2015 et où il est devenu une véritable star en menant le populaire club des Tigres de Monterrey à de nombreuses victoires dont un titre en Ligue des champions de la CONCACAF, la confédération d'Amérique du Nord. Il a même atteint la finale du Mondial des Clubs en 2020, s'inclinant face au Bayern Munich, vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA quelques mois plus tôt.

08:17 - Les Bleus outsiders de ce tournoi olympique ? Toutes les équipes du tournoi masculin de football débutent leur compétition ce jeudi 22 juillet. Si l'équipe de France pouvait légitimement faire partie des favoris, le refus de nombreux clubs de libérer leurs joueurs prive Sylvain Ripoll, le sélectionneur, d'armes importantes, comme le milieu rennais Eduardo Camavinga, l'attaquant niçois Amine Gouiri ou le défenseur d'Arsenal prêté à l'OM, William Saliba. Résultat, les Bleus, qui ont vécu une préparation contrariée, arrivent plutôt en position d'outsider face aux favoris argentins, espagnols ou au tenant du titre brésilien. Le Mexique, premier adversaire de l'équipe de France ce jeudi, sera aussi à suivre de près dans ce tournoi. La "Tri" avait d'ailleurs été sacrée championne olympique en 2012.