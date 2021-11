Benjamin Mendy : accusé de viols, le champion du monde risque 10 ans de prison

MENDY. En détention provisoire depuis plusieurs semaines, le latéral Benjamin Mendy doit assister à une nouvelle audience préliminaire, ce lundi 15 novembre.

[Mis à jour le 15 novembre 2021 à 10h39] En détention provisoire par la justice anglaise depuis le 28 août dernier, Benjamin Mendy est en attente de son procès, prévu en janvier prochain. En attendant, le latéral doit assister à une nouvelle audience préliminaire, ce lundi 15 novembre. Accusé de de quatre viols et d'une agression sexuelle, pour des faits survenus entre octobre 2020 et août 2021 dans le comté de Chester (nord-ouest), le champion du monde a réclamé sa remise en liberté à plusieurs reprises, mais a vu sa demande refusée à chaque fois.

Le but de l'audience est de savoir si le Français plaide coupable ou non coupable. "S'il décide de plaider coupable, il bénéficiera d'un tiers de remise de peine automatique", explique Marie-Claire Sparrow, avocate française au barreau de Londres et jurisconsulte pour les expatrier français dans les colonnes de Ouest-France. "S'il ne plaide pas coupable, en revanche, il perd cette remise de peine mais il y a la possibilité d'être acquitté."

Benjamin Mendy en prison à vie ?

Triste destin pour l'ancien joueur de l'OM ou encore Monaco. En effet, s'il est très rare que la peine maximale soit ordonnée, le Français, sur le papier, pourrait risquer la prison à vie. En réalité, dans les faits, il risquerait entre cinq et dix ans de prison. Comme l'explique une nouvelle fois nos confrères, contrairement au système français, l'enquête sociale en Angleterre se déroule après les audiences préliminaires. C'est seulement là que l'étude du profil psychologique, de la relation entre les victimes et l'accusé et l'enquête auprès des entourages sont déclenchés.

Benjamin Mendy, joueur de Manchester City

Lors de son interpellation et de sa mise en détention, le Français était un joueur de Manchester City en Angleterre. Selon les mots du club, le champion du monde est suspendu à titre provisoire le temps que la procédure se déroule. "L'affaire est soumise à un processus légal et le club ne peut donc pas faire de commentaires supplémentaires jusqu'à ce que ce processus soit terminé".

Quels sont les faits reprochés à Benjamin Mendy ?

L'ancien joueur de l'OM ou encore de l'AS Monaco est soupçonné de quatre viols et d'une agression sexuelle, pour des faits survenus entre octobre 2020 et août 2021 dans le comté de Chester (nord-ouest), selon un communiqué de la police britannique. Les plaintes émanent de trois personnes âgées de plus de 16 ans.

Quel est le salaire de Benjamin Mendy ?

Le champion du monde touchait avant sa mise en détention provisoire, 100 000 euros par semaine de la part de son club de Manchester City. Désormais, le Français, qui doit faire du recyclage de déchets, assembler des meubles de bureau ou encore fabriquer de la literie en prison, touche 7 livres sterling par semaine, soit 8,20 euros, pour son travail en prison.