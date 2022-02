Benjamin Mendy : toujours libre, le footballeur est accusé d'un huitième viol

MENDY. Libéré sous caution il y a quelques semaines, le champion du monde Benjamin Mendy a été accusé d'un 8e viol ce mercredi 2 février.

[Mis à jour le 2 février 2022 à 15h10] Une accusation de plus pour Benjamin Mendy. Lors d'une audience préliminaire ce mercredi 2 février au tribunal de Chester, l'ancien joueur de Marseille ou encore de Monaco, a reçu une nouvelle accusation de viol, sa 8e au total. Libéré sous caution depuis le 7 janvier avec des conditions "strictes", le joueur est toujours en attente de son procès. La suite du calendrier judiciaire a été établie par le juge avec une nouvelle audience préparatoire au procès prévue le 11 mars.

Ce procès devrait se dérouler à partir du 25 juillet et pourrait durer six semaines même si tout peut encore évoluer. Pour rappel, Benjamin Mendy n'a pas encore eu l'occasion de plaider coupable ou non coupable des faits présumés dont il est soupçonné, cela déterminera sa peine de prison s'il est condamné.

Quelle peine de prison encourt Benjamin Mendy ?

Benjamin Mendy, en prison depuis le 28 août, est en attente de son procès, prévu le 24 janvier 2022. Le champion du monde a réclamé sa remise en liberté à plusieurs reprises, mais a vu sa demande refusée à chaque fois. Déjà en liberté conditionnelle depuis le début de l'année 2021, Benjamin Mendy avait eu l'interdiction de participer à des fêtes réunissant plus de quatre personnes à son domicile mancunien. Suite aux révélations, il a donc été placé en détention.

"S'il décide de plaider coupable, il bénéficiera d'un tiers de remise de peine automatique", explique Marie-Claire Sparrow, avocate française au barreau de Londres et jurisconsulte pour les expatriés français dans les colonnes de Ouest-France. "S'il ne plaide pas coupable, en revanche, il perd cette remise de peine mais il y a la possibilité d'être acquitté." S'il est très rare que la peine maximale soit ordonnée dans de pareilles affaires, Benjamin Mendy pourrait, sur le papier, être condamné à la prison à vie si la justice anglaise reconnaissait les faits. En réalité, l'ancien joueur de l'OM ou encore de Monaco risquerait entre cinq et dix ans de prison.

Quels sont les faits reprochés à Benjamin Mendy par les plaignantes ?

L'ancien joueur de l'OM ou encore de l'AS Monaco est soupçonné de sept viols et d'une agression sexuelle, pour des faits survenus entre octobre 2020 et août 2021 dans le comté de Chester (nord-ouest sur quatre femmes. La septième charge de viol concerne une nouvelle plaignante, pour des faits qui auraient eu lieu en juillet de l'année 2021.

Une vie décousue de Marseille à City

Dans le Parisien, plusieurs de ses proches expliquent qui est Benjamin Mendy, au-delà de ce que le grand public connait et regrettent que personne n'a été capable de le remettre sur le droit chemin. "Ben est issu d'une famille pauvre, explique le père du gardien Brice Samba qui a accueilli le jeune homme sous son toit pendant six mois au Havre. Ses parents, aujourd'hui décédés, n'ont jamais eu beaucoup d'influence sur lui. Seul son grand frère, David, a tenté de substituer à ses parents pour tenter de le cadrer, mais il a fini par abandonner (...) Dès qu'il a gagné un peu d'argent grâce au football, au Havre, Benjamin s'est acheté des vêtements de la marque Louis Vuitton. C'était sa façon de se démarquer. Ensuite, à Marseille, cela s'est accéléré avec l'argent, la notoriété et les mauvaises fréquentations (...) Le principal problème de Benjamin, c'est que personne autour de lui n'a été capable de le remettre dans le droit chemin, estime Brice Samba Senior. Il s'est installé dans la facilité. Ben est pourtant d'une grande gentillesse et d'une grande générosité avec son entourage. De manière parfois excessive d'ailleurs.

Suspendu de Manchester City

Au moment de son interpellation et de sa mise en détention, le Benjamin Mendy évoluait à Manchester City, en Angleterre. Selon les mots du club, le champion du monde a été suspendu à titre provisoire le temps que la procédure se déroule. "L'affaire est soumise à un processus légal et le club ne peut donc pas faire de commentaires supplémentaires jusqu'à ce que ce processus soit terminé".

Par ailleurs, il n'est plus possible d'acheter des objets ou maillots à l'effigie du latéral dans la boutique du club anglais. Le profil du joueur est toujours accessible sur le site mais il n'est plus possible de rechercher aucun de ses produits. Toute tentative de recherche de "Mendy" ou "Benjamin Mendy" sur la boutique en ligne du club redirigera les utilisateurs vers la page d'accueil du site Web.

Quel est le salaire de Benjamin Mendy ?

Le champion du monde touchait avant sa mise en détention provisoire, 100 000 euros par semaine de la part de son club de Manchester City. Désormais, le Français, qui doit faire du recyclage de déchets, assembler des meubles de bureau ou encore fabriquer de la literie en prison, touche 7 livres sterling par semaine, soit 8,20 euros, pour son travail en prison.