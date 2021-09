Ukraine - France : horaire, diffusion TV, compo… Les infos du match de foot

UKRAINE - FRANCE. L'équipe de France de football se déplace à Kiev, ce samedi 4 septembre 2021, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar. TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez également la composition probable des Bleus.

L'équipe de France poursuit son parcours de qualification pour la Coupe du monde 2022, ce samedi avec un déplacement en Ukraine, son adversaire le plus prestigieux dans le groupe D. Trois jours après leur résultat nul décevant face à la Bosnie, les Bleus sont attendus au tournant à Kiev. Si leur première place ne paraît pour l'heure pas en danger (ils possèdent 4 points d'avance sur les Ukrainiens avant le match), une nouvelle contre-performance tricolore pourrait rebattre les cartes et surtout instiller le doute dans l'esprit des hommes de Didier Deschamps, déjà fragilisés par leur élimination prématurée lors de l'Euro l'été dernier. Sans Mbappé, blessé, mais sans doute avec Rabiot, rappelé dans le groupe après les blessures de Kanté et Tolisso, la France n'aura sans doute pas la tâche facile face à un adversaire qui était venu chercher le nul au Stade de France à l'aller, en mars dernier (1-1).

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match entre l'équipe de France et l'Ukraine : il sera donné à 20h45, ce samedi 4 septembre 2021, depuis le stade NSK Olimpiyskyi de Kiev, par l'arbitre slovène Slavko Vincić. Le coup de sifflet final devrait retentir peu après 22h30.

Pour cette rencontre de qualification à la Coupe du monde 2022 de foot, Didier Deschamps devrait effectuer quelques changements dans sa composition de départ par rapport à l'équipe qui a affronté la Bosnie mercredi puisque Jules Koundé est suspendu et Kylian Mbappé est indisponible sur blessure. Le poste de latéral droit pourrait être confié à Léo Dubois tandis que Kingsley Coman devrait débuter en attaque. Rabiot et Tchouaméni pourraient aussi être titularisés au milieu de terrain. La composition probable de la France : Lloris (c) - Dubois, Varane, Kimpembe, Digne - Coman, Pogba, Tchouaméni, Rabiot - Griezmann, Benzema.

Ce match Ukraine - France bénéficiera d'une diffusion en clair à la TV ce samedi : c'est M6 qui assurera la retransmission en direct. Le duo de commentateurs phare de la chaîne, composé de Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, sera chargé de faire vivre la rencontre aux téléspectateurs.

Pour regarder Ukraine - France en streaming sur Internet, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faut se diriger vers le site Internet 6play. L'accès au flux vidéo est gratuit, après inscription.

Nous vous proposerons également de vivre ce match en direct commenté samedi soir, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions en live, puis un résumé complet de la rencontre et les premières réactions.