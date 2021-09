Ukraine - France : les Français encore tenus en échec, le résumé du match

UKRAINE - FRANCE. L'équipe de France n'a pu faire mieux que match nul sur le score d'un but partout (1-1), samedi soir à Kiev, face à l'Ukraine dans le groupe D des éliminatoires de la Coupe du monde de foot 2022. Un résultat décevant pour les Bleus. Découvrez le résumé du match.

23:14 - L'Ukraine tient la France en échec Après son match nul décevant face à la Bosnie Herzégovine mercredi à Strasbourg (1-1), l'équipe de France devait négocier samedi un déplacement compliqué à Kiev, où elle n'a jamais gagné dans son histoire, lors de la suite des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022. Les Bleus ont une nouvelle fois vécu une rencontre délicate, face à l'Ukraine, et ont concédé un cinquième match nul d'affilée de suite (1-1), une première dans l'histoire de l'équipe de France. Sans Benzema (remplaçant) ni Mbappé (blessé) au coup d'envoi, la France peine à trouver ses marques dans le 4-3-3 mis en place par Didier Deschamps. Iarmolenko se procure la première occasion côté ukrainien (36e) mais Lloris détourne. Piatov, le gardien de l'Ukraine, gagne lui son duel face à Anthony Martial (43e) avant que, dans la foulée, sur le contre, Chaparenko n'enflamme le stade olympique de Kiev d'une frappe limpide en pleine lucarne pour son premier but avec l'équipe nationale (1-0, 44e). Cela vaut bien quelques larmes avant que les 22 acteurs ne rentrent aux vestiaires. Menés, les Bleus réagissent rapidement après la pause. Sur un ballon dévié de la tête par Rabiot, Martial égalise (1-1, 50e) et marque ainsi son deuxième but sous le maillot bleu, cinq ans presque jour pour jour après le premier inscrit face à l'Italie à Bari. Zouma (67e) et surtout Diaby (77e) manqueront de peu l'occasion d'offrir la victoire aux Bleus. La France devra maintenant faire mieux face à la Finlande, mardi à Lyon, pour ne pas se mettre en danger lors de ces qualifications pour la Coupe du monde 2022.

23:06 - Prochain rendez-vous mardi face à la Finlande L'équipe de France disputera mardi un troisième match en moins d'une semaine lors de ces éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Ce sera face à la Finlande, au Groupama Stadium de Lyon, avec l'obligation de gagner pour prendre le large en tête de la poule D, alors que les Finlandais pointent actuellement à la deuxième place du groupe.

23:02 - Deschamps: "J'ai confiance en mes joueurs" Le sélectionneur français Didier Deschamps n'était pas entièrement satisfait de son équipe ce soir, après le match nul de la France en Ukraine ce samedi soir (1-1): "C'était beaucoup mieux en deuxième période. Il y a ce scénario en première mi-temps où on peut ouvrir le score mais dans la minute qui suit on est menés. Mais il y a eu une réaction ensuite, c'est bien. On a mis un peu plus d'intensité ensuite même si les organismes sont très sollicités. J'ai confiance en mes joueurs. L'enchaînement des matches est difficile mais ce n'est pas une excuse. La situation n'est peut-être pas mieux qu'avant le match mais elle n'est pas plus mauvaise. Ca ne fait qu'un point de plus alors que notre objectif c'était d'en prendre trois."

22:57 - France-Martial: "Un match difficile" Anthony Martial a inscrit son deuxième but sous le maillot bleu près de cinq ans jour pour jour après son premier but avec la France, en 2016. L'attaquant mancunien semblait soulagé, au micro de M6 après le coup de sifflet final: "C'était un match difficile pour nous aujourd'hui mais on a su revenir au score et c'est le plus important. Il nous reste un match important à gagner mardi (face à la Finlande, ndlr). Lors de mon duel face au gardien, j'essaye de lui mettre entre les jambes, mais malheureusement ce n'est pas passé et derrière ils ouvrent le score. Ca faisait longtemps que je n'avais pas marqué et le fait de l'avoir fait me fait beaucoup de bien."

22:52 - Cinquième match nul de suite pour la France Si l'Ukraine compte désormais cinq matches nuls en cinq rencontres dans ces éliminatoires de la Coupe du monde 2022, les Bleus viennent eux de signer un cinquième match nul consécutif toutes compétitions confondues, puisque l'élimination contre la Suisse lors de l'Euro est officiellement comptabilisée comme un match nul. Une série qui n'était jamais arrivée aux Français dans l'histoire. Les joueurs de Didier Deschamps pourront mettre fin à cette série face à la Finlande mardi soir à Lyon, dans un match très important.

22:47 - La France garde la tête du groupe D Avec ce nouveau match nul, trois jours après celui face à la Bosnie-Herzégovine (1-1), l'équipe de France ne s'envole pas en tête du groupe D des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Les Bleus comptent 4 points d'avance sur la Finlande, qui compte deux matches de moins, un adversaire que la France affrontera mardi à Lyon. Avec ce cinquième match nul en cinq matches, l'Ukraine est 3e de la poule D, avec 5 points.

22:40 - C'est terminé entre l'Ukraine et la France (1-1) ! C'est terminé au Stade olympique de Kiev ! L'Ukraine et la France se quittent sur un match nul finalement logique (1-1), après des buts de Chaparenko (44e) et d'Anthony Martial (50e), dans ce match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022.

22:37 - Ukraine: Iarmolenko laisse sa place Nouvelle ovation au Stade olympique de Kiev, cette fois pour Andreï Iarmolenko, remplacé par Zubkov pour ces dernières minutes, lui qui a beaucoup donné ce soir face à la France.

22:35 - Six minutes de temps additionnel L'arbitre slovène M. Vincic accorde six minutes de temps additionnel minimum entre l'Ukraine et la France pour cette rencontre à Kiev. Six minutes pour permettre aux deux équipes de se départager !

22:34 - Ukraine: Chaparenko remplacé Auteur de son premier but en sélection tout à l'heure, Chaparenko est remplacé par Sidortchouk pour les derniers instants de cette rencontre à Kiev, sous les applaudissements du public.

22:33 - Carton jaune pour Kimpembe et Iarmolenko Presnel Kimpembe et Andreï Iarmolenko écopent d'un carton jaune chacun après une petite embrouille entre les deux hommes au milieu du terrain dans cette fin de match tendue.

22:33 - Malinovski averti à son tour Le milieu offensif de l'Atalanta, Malinovski, écope d'un carton jaune à son tour pour avoir coupé un contre de l'équipe de France emmené par Antoine Griezmann.

22:31 - Rabiot frappe de loin ! Adrien Rabiot déclenche une frappe puissante à 25 mètres du but de l'Ukraine. Piatov ne prend aucun risque et détourne en corner, qui ne donnera rien en faveur de l'équipe de France.

22:30 - Cinq minutes à jouer encore Il reste cinq minutes à jouer entre l'Ukraine et la France dans cette rencontre à Kiev lors de ces éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Le score est toujours de 1-1 !