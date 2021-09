Ukraine - France : les Français égalisent, le match en direct

UKRAINE - FRANCE. Les Français ont réussi à rapidement égaliser face aux Ukrainiens à Kiev, ce samedi soir (1-1). Score et buts en en live, résultat, résumé... Vivez le match en direct entre l'équipe de France et son homologue ukrainienne, ce soir, dans le groupe D des éliminatoires de la Coupe du monde de foot 2022.

Ukraine - France en direct

22:40 - C'est terminé entre l'Ukraine et la France (1-1) ! C'est terminé au Stade olympique de Kiev ! L'Ukraine et la France se quittent sur un match nul finalement logique (1-1), après des buts de Chaparenko (44e) et d'Anthony Martial (50e), dans ce match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022.

22:37 - Ukraine: Iarmolenko laisse sa place Nouvelle ovation au Stade olympique de Kiev, cette fois pour Andreï Iarmolenko, remplacé par Zubkov pour ces dernières minutes, lui qui a beaucoup donné ce soir face à la France.

22:35 - Six minutes de temps additionnel L'arbitre slovène M. Vincic accorde six minutes de temps additionnel minimum entre l'Ukraine et la France pour cette rencontre à Kiev. Six minutes pour permettre aux deux équipes de se départager !

22:34 - Ukraine: Chaparenko remplacé Auteur de son premier but en sélection tout à l'heure, Chaparenko est remplacé par Sidortchouk pour les derniers instants de cette rencontre à Kiev, sous les applaudissements du public.

22:33 - Carton jaune pour Kimpembe et Iarmolenko Presnel Kimpembe et Andreï Iarmolenko écopent d'un carton jaune chacun après une petite embrouille entre les deux hommes au milieu du terrain dans cette fin de match tendue.

22:33 - Malinovski averti à son tour Le milieu offensif de l'Atalanta, Malinovski, écope d'un carton jaune à son tour pour avoir coupé un contre de l'équipe de France emmené par Antoine Griezmann.

22:31 - Rabiot frappe de loin ! Adrien Rabiot déclenche une frappe puissante à 25 mètres du but de l'Ukraine. Piatov ne prend aucun risque et détourne en corner, qui ne donnera rien en faveur de l'équipe de France.

22:30 - Cinq minutes à jouer encore Il reste cinq minutes à jouer entre l'Ukraine et la France dans cette rencontre à Kiev lors de ces éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Le score est toujours de 1-1 !

22:27 - France: Veretout remplace Tchouaméni Touché sur une énième bonne intervention au milieu du terrain, Aurélien Tchouaméni doit quitter les Bleus. C'est Jordan Veretout qui entre en jeu pour les dernières minutes à Kiev ce soir.

22:26 - Ukraine: Malinovski et Sikane entrent Le sélectionneur de l'Ukraine Olexandre Petrakov effectue ses deux premiers changements dans ce match. Malinovski et Sikane remplacent respectivement Tsygankov et Iaremtchouk.

22:24 - Pogba tente sa chance de loin Un peu au même endroit que face à la Suisse lors de l'Euro 2021, Paul Pogba enroule une frappe puissante mais cette fois, cela ne fait pas but. Piatov capte facilement le ballon pour l'Ukraine.

22:22 - Diaby trouve le poteau ! Quelle occasion pour l'équipe de France ! Sur un long ballon de Tchouaméni, Karim Benzema réalise un superbe contrôle dans la surface avant de décaler parfaitement Moussa Diaby. L'attaquant de Leverkusen évite un défenseur de l'Ukraine avant de frappe mais le poteau repousse sa tentative !

22:18 - La France dans un temps faible Les joueurs de Didier Deschamps accusent le coup depuis quelques minutes et ne font que défendre et jouer les contres. Le sélectionneur de la France va peut-être effectuer un changement pour tenter de modifier le cours de ce match.

22:15 - 20 minutes à jouer à Kiev Il reste 20 minutes à jouer dans ce match entre l'équipe d'Ukraine et l'équipe de France au Stade olympique de Kiev. Les Ukrainiens ont remis le pied sur le ballon depuis quelques minutes mais ne mettent pas non plus Hugo Lloris en danger.