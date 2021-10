Lazio - OM : les Marseillais mettent en échec les Romains, le résumé du match

En signant un troisième match nul face à la Lazio, l'OM reste à la troisième place du groupe avec 3 points en attendant la rencontre entre Galatasaray et le Lokomotiv. Les Romains eux restent à la 2e position avec 4 points.

Troisième match nul en trois rencontres pour l'OM en Europa League . Après une très bonne première mi-temps où Marseille méritait sans doute d'ouvrir le score, les hommes de Sampaoli ont été secoués par les Laziales en fin de rencontre. Solides et rigoureux défensivement, les Marseillais ont réussi à prendre un point précieux à Rome.

???????????? ???????? ???????????????????? | #LazioOM 0️⃣-0️⃣ Partage des points au ???????????????????????? ????????????????????????????????. Romains et Olympiens se retrouveront dans deux semaines à l' @orangevelodrome . #UEL ???? #OMPSG dimanche à 20h45 ???? pic.twitter.com/9SXw53WprP

C'est terminé. L'arbitre siffle la fin de cette rencontre entre la Lazio et l'OM. Les deux équipes se quittent sur un score nul et vierge.

Superbe intervention du défenseur marseillais pour stopper Lazzari, intenable sur son côté droit et qui voulait filer au but grâce un accélération foudroyante.

Aucune des deux formations ne peut perdre cette rencontre dans les dernières minutes. Les joueurs ne prennent aucun risque et n'hésitent pas à faire faute pour casser le rythme et les actions.

Deux nouveaux changements pour Sarri dans ce Lazio - OM : Cataldi et Zaccagni sont remplacés par Leiva et Moro.

20:18 - Temps fort romain

On rentre dans le dernier quart d'heure de la rencontre. Les Romains sont de plus en plus incisifs depuis plusieurs minutes. Les Marseillais doivent rester attentifs pour garder leur cage inviolée.