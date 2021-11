Lyon - Sparta Prague : horaires, chaîne TV... Les infos du match

LYON - SPARTA. Leader de son groupe avec trois victoire en trois matchs, les Lyonnais peuvent déjà entrevoir la qualification en cas de victoire face au Sparta Prague en Ligue Europa.

Quatrième journée de la Ligue Europa et déjà la qualification en ligne de mire pour l'Olympique Lyonnais. Avec trois victoires en trois matchs et neuf points au compteur, les coéquipiers de Houssem Aouar veulent poursuivre la série face au Sparta Prague. Pour rappel, lors du match aller, les Lyonnais avaient été bousculés par les Tchèques, menés 2-0 avant de totalement renverser la tendance.

Après sa victoire ce week-end en Ligue 1 face à Lens, les Lyonnais abordent la rencontre avec le plein de confiance alors que Prague a concédé un match nul lors de son dernier match de championnat. En conférence de presse, Peter Bosz ne veut pas réfléchir et prendre les trois points. "On veut gagner. Si on gagne, on est presque qualifiés. Chaque match est aussi une possibilité d'apprendre des choses, d'être meilleur, on va utiliser ce match pour ça (...) Cette saison, il n'y a que le premier qui se qualifie pour les huitièmes, c'est important pour nous. L'entraîneur de l'OL est également revenu sur le scénario du match aller, difficile à gérer pour son équipe. "On perdait 2-0 au bout d'un quart d'heure, ça veut dire qu'on a raté le début de match. Cela ne peut pas arriver. C'est très dur de gagner derrière. On a montré une mentalité de gagnant mais aussi un peu de chance. On a marqué quatre fois. Gagner ce match, à Prague, c'était déjà très bien."

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match de l'Europa League de foot entre l'Olympique Lyonnais et les Tchèques du Sparta Prague : il sera donné à 18h45, ce jeudi 4 novembre 2021, depuis le Groupama Stadium de Lyon.

Pour ce quatrième match de la saison en Ligue Europa, l'OL se présente avec quasiment toutes ses forces. "Deux incertitudes dans le groupe" ont quand même été évoquées par l'entraîneur en conférence de presse. La compo probable de l'OL : Lopes - Dubois, Boateng, Denayer, Emerson - Caqueret, Guimaraes - Aouar, Shaqiri, Toko Ekambi, Paqueta. La compo probable du Sparta : Nita - Wiesner, Panak, Celutska, Hancko - Sacek, Pavelka - Pesek, Hlozek, Haraslin - Minchev.

