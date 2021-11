Milan - Inter : un derby animé mais sans vainqueur, le résumé du match

23:04 - Le résumé du match

Une rencontre pas comme les autres. Ce dimanche, le Milan AC ne disputait pas n'importe quel match sur la pelouse de San Siro. Les hommes de Stefano Piolo recevaient le voisin et ennemi juré, l'Inter, pour le 175e derby della Madonnina de l'histoire de la Serie A. L'occasion pour le Milan non seulement de s'imposer face à son éternel rival mais aussi de prendre la place de leader de Serie A en cas de victoire. Mais très vite les espoirs des Rossoneri se sont envolés. Sur une faute grossière de Kessié dans la surface, l'ancien milieu de terrain du Milan AC désormais intériste, Çalhanoğlu, a ouvert le score pour les Nerazzurri (11e). Un avantage de courte durée puisque quelques minutes plus tard, sur un centre de Tonali, le défenseur de l'Inter, De Vrij, a trompé son gardien de la tête (17e). La rencontre aurait pu basculer quelques minutes plus tard. Sur une nouvelle faute grossière - cette fois-ci de Ballo-Touré - dans la surface du Milan, les Nerazzurri ont obtenu un nouveau penalty. Battu par Çalhanoğlu une première fois, le gardien du Milan, Tatarusanu a sauvé les siens sur la tentative de Martinez (27e). Après une fin de premier acte à l'avantage de l'Inter Milan. Les deux équipes sont rentrées au vestiaire sur un score de parité (1-1). Le second acte a été à la hauteur du premier avec de l'intensité, des occasions des deux côtés et un public toujours aussi survolté. En fin de rencontre, le Milan aurait pu s'offrir le derby si la frappe de Saelemaekers ne s'était pas écrasée sur le poteau droit de la cage d'Handanovic (90e). Score final (1-1), le Milan reste invaincu en championnat mais ne profite pas du faux-pas du Napoli. L'Inter reste 3e et réduit son écart avec le Milan.

Le résumé en vidéo :