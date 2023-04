Classement Fifa : 1ère place pour l'Argentine, quelle position pour la France ?

Champion du monde au Qatar en 2022, l'Argentine a pris la première place du classement FIFA au détriment du Brésil rétrogradé à la troisième place.

Après avoir ajouté une troisième étoile sur son maillot, l'Albicéleste est grimpée sur la plus haute marche du podium du classement FIFA. L'Argentine a confirmé en match amicaux son état de forme en présentant devant son public la Coupe du monde acquise au Qatar en décembre 2022. La meilleure nation du football a aussi rétrogradé son rival et ennemi juré, le Brésil à la troisième place du classement. La Seleçao qui était en tête a donc aussi été dépassée en raison de ses mauvais résultats par une autre nation notamment à cause de sa défaite contre le Maroc durant la trêve internationale.

L'équipe de France malgré son échec en finale de la Coupe du monde contre l'Argentine a pris la deuxième place dans ce classement Fifa. Bien placés, les Français continuent de briller depuis son sacre en Russie en 2018. La seule vraie entorse qu'ont connu les Bleus est l'Euro de football qui s'est disputé en 2021. Ils s'étaient fait éliminés en huitième de finale face à la Suisse. Sinon, les hommes de Didier Deschamps ont toujours répondu présent. Le pays est récompensé pour cette régularité et ses récentes victoires durant les éliminatoires de l'Euro 2024 contre les Pays-Bas et l'Irlande. Aux portes de la première position, les tricolores auront dans les mois à venir l'opportunité de dépasser leur bourreau au Qatar à condition de performer sur les prochains matchs et que l'Albicéleste perde au-contraire quelques rencontres.

Voici le tout dernier classement de la FIFA avec les points, les positions gagnées ou perdues (le top 10 sur notre page) :

1- Argentine

2- France

3- Brésil

4- Belgique

5- Angleterre

6- Pays-Bas

7- Croatie

8- Italie

9- Portugal

10- Espagne

Depuis le 6 avril 2023, l'Argentine s'est emparée de la tête du classement FIFA. Elle est la meilleure nation du monde. Elle devance de peu la France 2e, et le Brésil 3e.

Tous les continents sont mélangés pour établir le classement FIFA. Voici le top 20 africain du 6 avril 2023 :

Maroc (11e mondial)

Sénégal (18e)

Tunisie (28e)

Algérie (34e)

Egypte (35e)

Nigeria (40e)

Cameroun (42e)

Côte d'Ivoire (45e)

Burkina Faso (50e)

Mali (53e)

Ghana (60e)

Afrique du Sud (66e)

RD Congo (70e)

Cap-Vert (71e)

Guinée (79e)

Gabon (82e)

Zambie (86e)

Ouganda (89e)

Une nouvelle méthode, entrée en application au mois d'août 2018, est actuellement utilisée par la FIFA. La FIFA a appelé cette nouvelle version "SUM". Avant cette réforme, le classement se basait sur une moyenne, établie sur une certaine période de temps. Le nouveau système procède par addition/soustraction sur un total de points, en fonction des matches gagnés ou perdus. La FIFA explique que les points ajoutés ou soustraits sont en partie définis par la force relative des deux adversaires. Le modèle prend donc en compte la logique qui voudrait qu'une équipe mieux classée obtienne de meilleurs résultats face à un adversaire qui occupe une position inférieure au classement. Pour plus d'informations, vous pouvez retrouver le communiqué juste ici.

Comme pour les hommes, le classement FIFA existe pour les équipes nationales féminines, voici le tout dernier classement datant du 6 avril 2023 :