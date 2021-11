Kheira Hamraoui : agressée, sa coéquipière en garde à vue, ce que l'on sait

HAMRAOUI. La joueuse du PSG Kheira Hamraoui a été agressée en pleine rue ce lundi 4 novembre. Selon les premiers éléments de l'enquête, sa coéquipière Aminata Diallo serait la principale suspecte.

Voila une publicité dont le football féminin n'avait pas besoin. Selon les informations de plusieurs médias dont L'Equipe, la joueuse du PSG Kheira Hamraoui a été agressée dans la nuit du lundi 4 novembre. La scène se serait produite après une soirée organisée dans un restaurant du bois de Boulogne en présence de l'ensemble des joueuses et du staff parisien. Présente dans la voiture de Aminata Diallo, l'une de ses coéquipières, l'ancienne joueuse du Barça en aurait été extraite avant que des personnes cagoulées ne s'en prennent à elle physiquement, portant notamment des coups de barre de fer sur ses jambes.

Impliquée ou non, Aminata Diallo a été placée en garde à vue ce mercredi 10 novembre par les policiers de la PJ de Versailles afin de déterminer si la joueuse est l'une des responsables de cette agression. Le PSG, au courant de l'affaire, a fait un communiqué, prenant acte de la décision.

"Le Paris Saint-Germain prend acte de la mise en garde à vue ce matin d'Aminata Diallo par le SRPJ de Versailles dans le cadre de la procédure ouverte suite à une agression jeudi soir dernier à l'encontre de joueuses du Club. Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les violences commises. Depuis jeudi 4 novembre au soir, le Club a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir la santé, le bien-être et la sécurité de ses joueuses. Le Paris Saint-Germain collabore avec le SRPJ de Versailles pour faire toute la lumière sur les faits. Le Club est attentif au déroulement de la procédure et étudiera les suites à y donner."

Aminata Diallo impliquée dans l'agression de Kheira Hamraoui ?

Pourquoi la joueuse du PSG, coéquipière de Kheira Hamraoui, a été placée en garde à vue ? Selon plusieurs sources, une rivalité interne serait présente entre les deux joueuses. Après cette agression, la joueuse n'a pas pu honorer sa place de titulaire en Ligue des champions face au Real Madrid alors qu'Aminata Diallo, sa concurrente au même poste, était titulaire. Appelée en équipe de France après deux ans d'absence, la joueuse a également du déclarer forfait et a été remplacée par... Aminata Diallo. De quoi justifier une garde à vue ? Selon L'Equipe, plusieurs joueuses du PSG font l'objet d'une surveillance rapprochée par une société de sécurité privée depuis cette agression.

Qui est Kheira Hamraoui ?

Kheira Hamraoui est une joueuse de football du PSG et une internationale française. Après un début de carrière au sein du Paris-Saint-Germain qui lui a permis de devenir une internationale française. Kheira Hamraoui passe deux saisons compliquées au sein de l'Olympique Lyonnais où elle n'est pas titulaire (elle remporte tout de même deux Ligues des champions et deux championnats). Afin de retrouver un temps de jeu plus important et sa place en équipe de France la joueuse signe au FC Barcelone en 2018. Pendant trois saisons, elle dispute plus de 90 matchs et remporte la Ligue des champions 2021. Toujours en 2021, la joueuse décide de quitter le Barça et retrouve le PSG.