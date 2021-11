France - Kazakhstan : Mbappé et les Bleus qualifiés pour la Coupe du monde ! Le résumé du match

FRANCE - KAZAKHSTAN. Soirée de folie au Parc des Princes ce samedi avec la victoire écrasante des Bleus face au Kazakhstan qui se qualifient pour la Coupe du monde 2022 après leur large succès face au Kazakhstan (8-0). Mbappé a inscrit un quadruplé.

22:53 - Le résumé du match La France est qualifiée pour la Coupe du monde 2022. Ils l'ont fait avec la manière. Ils ont largement dominé le Kazakhstan au Parc des Princes avec un franc succès (8-0). Après une première mi-temps marquée par le triplé de Kylian Mbappé (6', 12', 32'), visiblement motivé de jouer dans son stade, les Bleus ont poursuivi le festival dans le deuxième acte grâce au doublé de Benzema (55', 59'), au but de Rabiot (75'), celui de Griezmann sur pénalty (84') et au quatrième but personnel de Mbappé (87'). La France aura tiré 20 fois sur les cages du Kazakhstan et a fait preuve d'une belle démonstration de réalisme avec 8 buts inscrits. Il faudra aussi retenir ceux qui n'ont pas marqué. Kingsley Coman fait partie de ceux-là. Il a été dans tous les bons coups ce soir. Auteur de deux passes décisives, l'ancien ailier parisien, repositionné en piston ce soir, a été intenable et aurait pu inscrire lui aussi un but. Mais l'important est ailleurs. Le néo piston droit des Bleus aura eu le mérite d'avoir certainement installé le doute dans la tête de Didier Deschamps qui s'appuyait jusqu'ici sur Benjamin Pavard à ce poste. Les Bleus iront en Finlande, ce mardi, la tête libérée pour jouer ce dernier match du groupe D alors que le billet pour la qualification de la Coupe du monde 2022 est dans la poche. Pour rappel, la Coupe du monde débutera le 21 novembre 2022 au Qatar. La France y défendra son titre obtenu en Russie en 2018.

22:51 - La France face à la Finlande ce mardi Prochain match pour les Bleus : ce mardi. La France affrontera donc la Finlande à l'occasion du dernier match de la France dans ce groupe D. Ce match sera plus tranquille psychologiquement pour les hommes de Didier Deschamps après la qualification à la Coupe du monde 2022 acquise ce soir.

22:48 - Kylian Mbappé, homme du match Kylian Mbappé a évidemment été élu homme du match de la rencontre France - Kazakhstan. Auteur d'un quadruplé, l'attaquant parisien est reparti avec le ballon de la partie et semble très en jambes à un peu plus d'un an du début de la Coupe du monde 2022 pour laquelle les Bleus se sont qualifiés ce soir. Elle débutera le 21 novembre 2022.

22:46 - Karim Benzema fier de la manière Karim Benzema, double buteur ce soir, a aimé la manière dont l'équipe de France a jouer face à un "adversaire plus faible". Il a aussi évoqué sa fierté d'avoir dépassé David Trezeguet au nombre de buts inscrits en sélection.

22:40 - La communion avec les supporteurs Les Bleus font le tour du Parc des Princes pour célébrer avec les supporteurs qui se sont déplacés ce samedi soir pour assister à la qualification des Bleus au Mondial 2022.

22:36 - Fin du match L'arbitre siffle la fin du match de ce France - Kazakhstan. Les Bleus se qualifient pour la Coupe du monde 2022 après un large succès 8-0 et un quadruplé de Kylian Mbappé.

22:29 - La sortie de Mbappé Enorme ovation pour Kylian Mbappé qui cède sa place à Wissam Ben Yedder juste après avoir inscrit son quatrième but de la soirée. Il aura bien mérité son repos ce soir. Ce France - Kazakhstan tourne décidément à l'humiliation pour les visiteurs.

22:28 - Le quadruplé pour Mbappé Le quadruplé pour Mbappé ! Quelle soirée exceptionnelle pour l'attaquant du PSG qui inscrit son quatrième but personnel et le huitième but des Bleus. A noter la passe exceptionnelle de Moussa Diaby.

22:24 - Griezmann converti le pénalty C'est fait ! Antoine Griezmann ajoute lui aussi son nom au tableau d'affichage après un pénalty parfaitement tiré. Ça fait désormais 7 buts à 0 dans ce France - Kazakhstan.

22:22 - Pénalty pour les Bleus Griezmann a obtenu un pénalty après un contact avec un défenseur du Kazakhstan. Il va se charger de tirer le pénalty afin d'inscrire un septième but pour les Bleus ce soir.

22:21 - Mbappé cherche le quadruplé Kylian Mbappé se procure deux occasions coup sur coup mais le gardien du Kazakhstan est vigilant. Sur la deuxième tentative du triple buteur ce soir, l'attaquant a tenté un extérieur du pied de toute beauté.

22:20 - Lenglet et Pavard rentrent Clément Lenglet et Benjamin Pavard remplacent Kingsley Coman, auteur d'un match fabuleux, et Lucas Hernandez moins sollicité ce soir. Il reste un peu plus de 10 minutes dans ce France - Kazakhstan.

22:15 - Le but de Rabiot ! Adrien Rabiot poursuit le festival des Bleus. Le milieu de terrain de la Juve vient placer son coup de tête sur un corner parfaitement frappé par Antoine Griezmann. Les hommes de Didier Deschamps sont largement devant. 6-0.

22:13 - Moussa Diaby marque un but refusé Quelle accélération de Moussa Diaby qui vient de faire son entrée et qui combine avec Mbappé, mais l'attaquant parisien était en position de hors-jeu. Pas de premier but en bleu pour Moussa Diaby. Toujours 5-0 dans ce France - Kazakhstan.