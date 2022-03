"Barrages Coupe du monde 2022 : la Pologne qualifiée pour la finale, les dates"

BARRAGES. Après l'exclusion de la Russie, la Fifa a officialisé la qualification de la Pologne pour la finale des barrages de la Coupe du monde.

[Mis à jour le 9 mars 2022 à 11h26] C'était attendu, c'est désormais officiel. Après l'exclusion de la Russie des barrages et tout simplement de la Coupe du monde, la Pologne est officiellement qualifiée pour la finale de la voie B des barrages de la Coupe du monde et affrontera soit la Suède, soit la République Tchèque. "Suite à la décision du 28 février" suspendant les équipes russes de toutes les compétitions de la Fifa et l'UEFA, la Pologne affrontera directement le vainqueur de la confrontation Suède-République Tchèque, le 29 mars," indique l'instance mondiale qui rejette donc le recours de la Russie au TAS. En "favorisant" la Pologne, la Suède, n'a pas hésité à contester ce choix. "La chose la plus raisonnable et juste sportivement aurait été que la Pologne ait un nouvel adversaire en demi-finale", a estimé Hakan Sjöstrand, le président de la fédération. "Nous comprenons que c'est un casse-tête difficile à résoudre pour la Fifa, mais néanmoins le principe de jouer dans les mêmes conditions, c'est-à-dire jouer et gagner deux matches de compétition pour atteindre la phase finale de la Coupe du monde, devrait s'appliquer".

Contrairement à l'Europe, la zone Afrique ne peut pas envoyer des équipes directement à la Coupe du monde. Toutes les nations devront passer un 3e tour sous forme d'un match aller-retour. Voici le tirage au sort complet des barrages de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2022, effectué ce samedi au Cameroun :

République Démocratique du Congo - Maroc

Cameroun - Algérie

Mali - Tunisie

Égypte - Sénégal

Ghana - Nigéria

Quel est le tirage au sort des barrages en Europe ?

Le tirage au sort pour la voie A :

Ecosse - Ukraine (reporté)

Pays de Galles - Autriche

Le tirage au sort pour la voie B

Russie - Pologne (annulé)

Suède - République Tchèque

Le tirage au sort pour la voie C

Italie - Macédoine du Nord

Portugal - Turquie

#EQ Tirage des barrages



et dans la même voie



Donne tes 3 derniers qualifiés pour la #WC2022... pic.twitter.com/jCuqvqdj0Z — Éliminatoires Coupe du Monde (@EURO2024FRA) November 26, 2021

Quel est le calendrier des matchs de barrage ?

Après le tirage au sort et la séparation des douze équipes en trois voies, les matchs se disputeront au mois de mars prochain. Voici le calendrier :

Finales (mardi 29 mars)

Voie A

Pays de Galles ou Autriche - Écosse ou Ukraine (20h45)

Voie B

Pologne - Suède ou République tchèque (20h45)

Voie C

Portugal ou Turquie - Italie ou Macédoine du Nord (20h45)

Dates des barrages en Afrique