"Barrages Coupe du monde 2022 : la Russie sous bannière neutre, le calendrier"

BARRAGES. À cause de la guerre entre la Russie et Ukraine, la Fifa a demandé à ce que la Russie joue les barrages sous bannière neutre.

[Mis à jour le 28 février 2022 à 08h37] Plusieurs nations ont réclamé l'exclusion de la Russie pour la Coupe du monde 2022 en raison de la guerre en Ukraine. Après plusieurs jours de réflexion et malgré les demandes de la Pologne, Suède et République Tchèque, la Fifa a décidé de laisser l'équipe russe en compétition, mais exige que cette dernière joue sur terrain neutre, bannière neutre et sans hymne national. Dans son communiqué, la Fifa précise "poursuivre le dialogue avec le Comité international olympique, l'UEFA et les autres organisations sportives pour décider de mesures supplémentaires, y compris une potentielle exclusions des compétitions". Cette décision n'a pour le moment pas été acceptée par la Pologne qui refuse toujours de jouer la rencontre. "La décision de la Fifa est inacceptable pour nous. Notre position reste la même: l'équipe nationale de Pologne NE JOUERA PAS contre la Russie lors des barrages, quel que soit le nom affiché par l'équipe russe."

Contrairement à l'Europe, la zone Afrique ne peut pas envoyer des équipes directement à la Coupe du monde. Toutes les nations devront passer un 3e tour sous forme d'un match aller-retour. Voici le tirage au sort complet des barrages de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2022, effectué ce samedi au Cameroun :

République Démocratique du Congo - Maroc

Cameroun - Algérie

Mali - Tunisie

Égypte - Sénégal

Ghana - Nigéria

eQuel est le tirage au sort des barrages en Europe ?

Le tirage au sort pour la voie A :

Ecosse - Ukraine

Pays de Galles - Autriche

Le tirage au sort pour la voie B

Russie - Pologne

Suède - République Tchèque

Le tirage au sort pour la voie C

Italie - Macédoine du Nord

Portugal - Turquie

#EQ Tirage des barrages



et dans la même voie



Donne tes 3 derniers qualifiés pour la #WC2022... pic.twitter.com/jCuqvqdj0Z — Éliminatoires Coupe du Monde (@EURO2024FRA) November 26, 2021

Quel est le calendrier des matchs de barrage ?

Après le tirage au sort et la séparation des douze équipes en trois voies, les matchs se disputeront au mois de mars prochain. Voici le calendrier :

Demi-finales (jeudi 24 mars)

Voie A

Écosse - Ukraine (20h45)

Pays de Galles - Autriche (20h45)

Voie B (jeudi 24 mars)

Russie - Pologne (20h45)

Suède - République tchèque (20h45)

Voie C (jeudi 24 mars)

Italie - Macédoine du Nord (20h45)

Portugal - Turquie (20h45)

Finales (mardi 29 mars)

Voie A

Pays de Galles ou Autriche - Écosse ou Ukraine (20h45)

Voie B

Russie ou Pologne - Suède ou République tchèque (20h45)

Voie C

Portugal ou Turquie - Italie ou Macédoine du Nord (20h45)

Dates des barrages en Afrique