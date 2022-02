"Barrages Coupe du monde 2022 : matchs annulés ou reportés ? Les dates en Afrique et en Europe"

BARRAGES. La Coupe du monde n'est que dans 9 mois, mais les derniers tickets européens et africains sont distribués à la fin du mois de mars avec les barrages.

[Mis à jour le 16 février 2022 à 12h05] Après la pandémie, la guerre entre la Russie et l'Ukraine pourrait très sérieusement perturber le calendrier des barrages de la Coupe du monde. En effet, suite au conflit entre les deux pays, plusieurs fédérations ont annoncé ne pas vouloir disputer les barrages face à l'ancien pays hôte du Mondial 2018. C'est le cas de la Pologne, futur adversaire des Russes, mais aussi de ses potentiels futurs adversaires, la Suède et la République Tchèque. Ces fédérations " n'envisagent pas de voyager en Russie " et ont demandé à la Fifa et à l'UEFA, organisatrices des barrages, de " réagir immédiatement et de présenter des solutions alternatives " concernant le lieu des rencontres. L'UEFA tient d'ailleurs une réunion extraordinaire de son comité exécutif ce vendredi. "L'escalade militaire que nous observons entraîne de sérieuses conséquences et une sécurité considérablement moindre pour nos équipes nationales et nos délégations officielles ", remarquent les trois fédérations.

Contrairement à l'Europe, la zone Afrique ne peut pas envoyer des équipes directement à la Coupe du monde. Toutes les nations devront passer un 3e tour sous forme d'un match aller-retour. Voici le tirage au sort complet des barrages de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2022, effectué ce samedi au Cameroun :

République Démocratique du Congo - Maroc

Cameroun - Algérie

Mali - Tunisie

Égypte - Sénégal

Ghana - Nigéria

eQuel est le tirage au sort des barrages en Europe ?

Le tirage au sort pour la voie A :

Ecosse - Ukraine

Pays de Galles - Autriche

Le tirage au sort pour la voie B

Russie - Pologne

Suède - République Tchèque

Le tirage au sort pour la voie C

Italie - Macédoine du Nord

Portugal - Turquie

#EQ Tirage des barrages



et dans la même voie



Donne tes 3 derniers qualifiés pour la #WC2022... pic.twitter.com/jCuqvqdj0Z — Éliminatoires Coupe du Monde (@EURO2024FRA) November 26, 2021

Quel est le calendrier des matchs de barrage ?

Après le tirage au sort et la séparation des douze équipes en trois voies, les matchs se disputeront au mois de mars prochain. Voici le calendrier :

Demi-finales (jeudi 24 mars)

Voie A

Écosse - Ukraine (20h45)

Pays de Galles - Autriche (20h45)

Voie B (jeudi 24 mars)

Russie - Pologne (20h45)

Suède - République tchèque (20h45)

Voie C (jeudi 24 mars)

Italie - Macédoine du Nord (20h45)

Portugal - Turquie (20h45)

Finales (mardi 29 mars)

Voie A

Pays de Galles ou Autriche - Écosse ou Ukraine (20h45)

Voie B

Russie ou Pologne - Suède ou République tchèque (20h45)

Voie C

Portugal ou Turquie - Italie ou Macédoine du Nord (20h45)

Dates des barrages en Afrique