"Barrages Coupe du monde 2022 : toutes les dates en Afrique et en Europe"

BARRAGES. Les dates des barrages en Afrique et en Europe sont désormais officielles et se disputeront du 24 au 29 mars.

[Mis à jour le 16 février 2022 à 12h05] Alors que la zone Europe nous offrira un choc entre le Portugal et l'Italie, le tirage au sort des barrages de la Coupe du monde pour la zone Afrique a offert de belles affiches. Après son élimination précoce de la CAN 2022, l'Algérie affrontera le Cameroun pour se qualifier pour la Coupe du monde au Qatar prévue en fin d'année. Autre choc lors de ses barrages, entre l'Egypte et le Sénégal soit un remake de la dernière finale de la CAN. Alors qu'ils se sont également déjà affrontés à la CAN 2022 (victoire 1-0 du Mali), la Tunisie et le Mali seront de nouveau opposés.

Contrairement à l'Europe, la zone Afrique ne peut pas envoyer des équipes directement à la Coupe du monde. Toutes les nations devront passer un 3e tour sous forme d'un match aller-retour. Voici le tirage au sort complet des barrages de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2022, effectué ce samedi au Cameroun :

République Démocratique du Congo - Maroc

Cameroun - Algérie

Mali - Tunisie

Égypte - Sénégal

Ghana - Nigéria

Quel est le tirage au sort des barrages en Europe ?

Le tirage au sort pour la voie A :

Ecosse - Ukraine

Pays de Galles - Autriche

Le tirage au sort pour la voie B

Russie - Pologne

Suède - République Tchèque

Le tirage au sort pour la voie C

Italie - Macédoine du Nord

Portugal - Turquie

Quel est le calendrier des matchs de barrage ?

Après le tirage au sort et la séparation des douze équipes en trois voies, les matchs se disputeront au mois de mars prochain. Voici le calendrier :

Demi-finales (jeudi 24 mars)

Voie A

Écosse - Ukraine (20h45)

Pays de Galles - Autriche (20h45)

Voie B (jeudi 24 mars)

Russie - Pologne (20h45)

Suède - République tchèque (20h45)

Voie C (jeudi 24 mars)

Italie - Macédoine du Nord (20h45)

Portugal - Turquie (20h45)

Finales (mardi 29 mars)

Voie A

Pays de Galles ou Autriche - Écosse ou Ukraine (20h45)

Voie B

Russie ou Pologne - Suède ou République tchèque (20h45)

Voie C

Portugal ou Turquie - Italie ou Macédoine du Nord (20h45)

