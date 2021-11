Monaco - Real Sociedad : horaire, compo... Les infos du match

AS Monaco-Real Sociedad. Leader du Groupe B, l'AS Monaco accueille la Real Sociedad et peut se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Europa League en cas de victoire face aux Basques.

Monaco a les cartes en mains. Invaincu en Europa League, le club de la Principauté peut s'assurer la première place de son groupe et donc se qualifier pour la phase finale de la compétition. Pour cela, il n'a besoin que d'une victoire et une première opportunité s'offre aux hommes de Nico Kovac, ce soir, à Louis-II face à la redoutable Real Sociedad. Or la tâche s'annonce ardue tout d'abord parce que le club monégasque ne traverse pas la meilleure période de sa saison. Embourbée dans le ventre mou en Ligue 1, l'AS Monaco reste sur une série de quatre matches sans victoire et peine à se montrer dangereuse. En effet, sur ces quatre dernières rencontres, elle n'a inscrit que deux buts. Deux réalisations signées Diatta, sorti sur blessure, et Ben Yedder, face à Lille, vendredi dernier. Un match dont Monaco peut s'inspirer. Rapidement menés après un doublé de David, les Monégasques avaient su réagir et même recoller au score malgré l'expulsion de Pavlovic. Une réaction d'orgueil de nature à donner de l'espoir avant d'affronter un adversaire tel que la Real Sociedad. " Même si nous aurions préféré un autre résultat, cette seconde période nous fait énormément de bien. Avant le match très important de jeudi contre la Real Sociedad, cela nous donne beaucoup de confiance sur le plan physique et mental ", a estimé après la rencontre Sofiane Diop.

Car les Basques sont la grande surprise de la saison en Espagne. S'ils ont abandonné la tête de la Liga au profit du Real Madrid, après avoir été accrochés par Valence ce week-end, ils surfent sur une dynamique extrêmement positive. En 18 matches disputés cette saison, les hommes d'Imanol Alguacil ne sont tombés qu'à une seule reprise, lors de leur première sortie au Camp Nou (2-4). Depuis, rien n'a pu enrayer la mécanique basque. Joueuse, la formation basque s'appuie sur une défense redoutable autour de son capitaine Elustondo et peut compter sur une ligne d'attaque réaliste. Blessé lors du match aller, Alexander Isak sera titulaire en pointe à Monaco et sait très bien quel défi attend les siens. " C'est une équipe physique, très rapide et forte ", prévient l'attaquant suédois, auteur de deux buts en 3 matches cette saison en Europa League. Aux coéquipiers de Tchouaménie de trouver la solution face à l'équation basque car la Real Sociedad ne se privera pas de la moindre occasion pour arracher la victoire et renverser l'ordre établi dans le Groupe B.

À quelle heure débute le match ?

La rencontre entre l'AS Monaco et la Real Sociedad est à suivre en direct à partir de 21 heures. Elle se déroulera au stade Louis-II, à Monaco.

Sur quelle chaîne est diffusée le match AS Monaco-Real Sociedad ?

Le match AS Monaco-Real Sociedad sera diffusé en clair sur W9, qui propose la meilleure affiche de chaque journée d'Europa League, et sur Canal+Sport.

Quelle diffusion en streaming pour le match AS Monaco-Real Sociedad ?

Il sera possible de suivre en streaming la rencontre entre l'AS Monaco et la Real Sociedad via le site UEFA.com ou sur l'application de MyCanal.

Quelles sont les compositions probables pour l'AS Monaco et la Real Sociedad ?

En l'absence de Diatta, blessé au genou et forfait, Nico Kovac devrait donner sa chance à Boadu au côté de l'indéboulonable Ben Yedder. Les deux hommes devraient évoluer devant un milieu à quatre avec la paire Tchouaméni-Fofana à la récupération quand Gelson Martins et Sofiane Diop devraient animer les ailes. Derrière, Badiashile et Disasi devraient former la charnière centrale, encadrés par Aguilar et Ciao Henrique. Composition probable de l'AS Monaco : Nubel - Aguilar, Disasi, Badiashile, Caio Henrique - Gelson Martins, Tchouameni, Fofana, Diop - Ben Yedder, Boadu.

Pour affronter Monaco, Imanol Alguacil devrait aligner sa formation en 4-3-3 avec le retour en pointe d'Oyarzabal. Le buteur basque revient après un mois d'absence en raison d'une blessure aux ischios-jambiers. Il devrait être aligné en compagnie d'Isak et Januzaj. Au milieu, les clés du jeu reviendront au trio Zubimendi-Guevara-Merino. Enfin en défense, le Français Le Normand devrait être associé à son capitaine Elustondo dans l'axe, Munoz et Gorosabel occupant les couloirs. Composition probable de la Real Sociedad : Remiro - Gorosabel, Le Normand, Elustondo, Muñoz - Merino, Zubimendi, Guevara - Januzaj, Isak, Oyarzabal.

Quels sont les pronostics pour la rencontre entre l'AS Monaco et la Real Sociedad ?

Bwin : Monaco : 2,35 / N : 3,10 / Real Sociedad : 2,45

BetClic : Monaco : 2,50 / N : 3,4 / Real Sociedad : 2,82

Winamax : Monaco : 2,50 / N : 3,35 / Real Sociedad : 2,75