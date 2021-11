Monaco - Real Sociedad : l'ASM qualifiée pour les huitièmes d'Europa League. Le résumé du match

AS Monaco-Real Sociedad. A la faveur d'une excellente première période, le club monégasque domine la Real Sociedad et s'assure la première place du Groupe B, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de l'Europa League.

25/11/21 - 23:25 - Bonne soirée Merci à toutes et à tous d'avoir suivi avec nous cette rencontre entre l'AS Monaco et la Real Sociedad. Rendez-vous dans deux semaines pour la dernière journée de la phase de groupes d'Europa League. Une journée sans enjeu pour les Monégasques, premiers et qualifiés pour les huitièmes de finale.

25/11/21 - 23:20 - La victoire et la qualification pour l'AS Monaco Niko Kovac l’avait annoncé et ses hommes l’ont parfaitement écouté. L’entraîneur croate de l’AS Monaco avait soutenu que son équipe entendait l’emporter face à la Real Sociedad et de fait assurer sa qualification en huitièmes de finale d’Europa League. C’est chose faite après une rencontre où tout s’est joué en première période. Parfaitement entré dans son match, l’ASM a rapidement laissé le ballon à son adversaire du soir pour opérer par fulgurance. Une tactique payante peu avant la demi-heure. A la récupération au milieu de terrain, Golovin, très précieux, amorça un mouvement rapide profitant d’un relais en pivot de Ben Yedder pour se porter dans la surface où il trouva Volland qui parvint à ouvrir le score avec de la réussite. La joie monégasque ne dura pas sept minutes, le temps pour Isak d’égaliser d’un petit piqué plein d’assurance après une passe millimétrée de Januzaj. Monaco aurait pu accuser le coup mais Fofana, auteur d’une prestation aboutie, e décida autrement. Sur un coup franc lointain de Ben Yedder, il reprenait de la tête à bout portant une remise de Badiashile pour remettre les siens devant. Rien n’allait plus changer. Revenus avec d’autres velléités offensives, Oyarzabal et ses coéquipiers poussèrent mais ne parvinrent jamais à trouver l’ouverture dans la défense monégasque, même après l’expulsion de Fofana. L’international espagnol eut d’ailleurs l’occasion d’égaliser mais rata sa volée dans le temps additionnel, enterrant les espoirs basques. Entreprenant et réaliste dans un premier temps, puis solidaire et costaud ensuite, l’AS Monaco fait tomber la Real Sociedad, invaincue depuis 17 matches, et s’adjuge un succès précieux lui ouvrant la porte du printemps européen.

25/11/21 - 23:15 - Fofana ne veut retenir que la qualification "C’est un match très controversé de ma part. Je pense que l’expulsion est un petit peu sévère. Je n’ai pas l’habitude de ça mais au vu de l’arbitrage, je le sentais venir. On ne va pas s’arrêter à ça, il y a la qualification. On va retenir ça", a expliqué Youssouf Fofana, auteur du but de la victoire et expulsé en fin de rencontre pour un geste d'humeur.

25/11/21 - 23:14 - Sidibé se satisfait du résultat "Il y a eu beaucoup de combativité. On avait mis en place une tactique avec beaucoup de pression parce qu’on savait que cette équipe (la Real Sociedad, ndlr) avait une qualité incroyable au niveau de la possession. On les a empêchés. On a essayé de mettre de l’engagement, de l’engouement. On s’est créé pas mal de situations. Après on savait qu’en deuxième mi-temps, ils allaient revenir avec d’autres intentions. Dans l’ensemble, on est plutôt content, c’était maîtrisé. On reste invaincu dans ce groupe très relevé", a déclaré après la rencontre Djibril Sidibé, visiblement très content de la qualification et de la prestation des siens.

25/11/21 - 23:02 - L'AS Monaco termine premier Grâce à sa victoire sur la Real Sociedad, l'AS Monaco reste invaincu en Europa League et sécurise sa première place dans le Groupe B, avec 11 points sur 15 possible. Le club basque, lui, glisse de la deuxième à la troisième place, doublé par le PSV Eindhoven, victorieux dans la soirée de Sturm Graz. Toujours privé de victoire, les Autrichiens restent bons derniers. La victoire est acquise.

La qualification est validée.

La première place est pour nous.



???????????????????? ???????????????????????? ♥️ pic.twitter.com/cM90aoCNwL — AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) November 25, 2021

25/11/21 - 22:54 - Monaco s'impose et valide sa qualification en 8ème de finale C'est terminé à Monaco et l'ASM l'emporte face à la Real Sociedad (2-1). En souffrance toute la seconde période, et réduit à 10 dans les derniers instants après l'expulsion de Fofana, le club monégasque s'est montré solidaire pour s'offrir la victoire et ainsi composter son billet pour les huitièmes de finale de l'Europa League.

25/11/21 - 22:53 - Nübel averti aussi Prenant son temps pour remettre en jeu, Nübel récolte un avertissement. Le portier monégasque cherche à gagner du temps dans le temps additionnel alors que l'ASM est réduite à 10. Il reste moins d'une minute.

25/11/21 - 22:51 - Oyarzabal rate l'égalisation La Real Sociedad est toute proche d'égaliser mais Oyarzabal manque de précision dans le dernier geste. Sur un nouveau centre venu de la gauche, Maripan repousse de la tête dans l'axe sur l'attaquant international espagnol. Ce dernier reprend de volée du gauche mais le ballon heurte l'extérieur de son pied et part à droite du but de Nübel.

25/11/21 - 22:48 - Six minutes de temps additionnel L'arbitre annonce six minutes de temps additionnel. pour tenir la victoire, Nico Kovac sort Golovin et Volland et envoie sur le terrain Matazo et Matasima.

25/11/21 - 22:44 - Monaco réduit à 10 après l'expulsion de Fofana Mécontent de la décision de l'arbitre qui ne siffle pas ce qu'il pensait être une faute sur lui, Fofana perd sa lucidité et revient à grandes enjambées sur un adversaire et laisse traîner son pied. M. Kruzliak ne se pose aucune question et sort immédiatement le rouge. Monaco va finir la rencontre à 10.

25/11/21 - 22:42 - Volland manque de réussite Volland est un danger permanent et le prouve encore. Il passe dans le dos de Zubimendi et se projette vers le but adverse. A 23 mètres, dans l'axe, l'Allemand tire du gauche mais croise trop sa tentative qui fuit sur la droite.

25/11/21 - 22:41 - Une série de 6 matches sans défaite pour la Real Sociedad La Real Sociedad reste sur six déplacements sans défaite en Europa League. La dernière fois que le club basque est revenu bredouille d’un déplacement, c’était le 22 février 2018 et un revers à Salzbourg (1-2), scellant son élimination. Monaco est donc en train d'y mettre un terme.

25/11/21 - 22:39 - Oyarzabal bute sur Disasi La Real Sociedad maintient sa pression mais ne trouve toujours aucune faille dans la défense monégasque. Oyarzabal tente de passer dans l'axe mais vient se heurter à Disasi. Le dégagement de ce dernier est approximatif mais les Basuques n'en profitent pas. Turrientes cherche à servir dans la profondeur à droite Gorosabel mais c'est trop long.

25/11/21 - 22:36 - Boadu proche du break Contre expresse de l'AS Monaco. En deux passes, les locaux ont atteint la surface adverse. Bien lancé dans la profondeur par Volland, Boadu prend le meilleur sur Elustondo, le fixe et tente sa chance du droit. Le défenseur réussit à contrer le tir qui part en feuille morte juste au-dessus de la transversale de Ryan. Corner pour Monaco.