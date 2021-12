OM - Lokomotiv Moscou : chaîne, heure, compo... Où suivre le match en direct

OM - LOKOMOTIV MOSCOU. Éliminé de la Ligue Europa, les Olympiens reçoivent le Lokomotiv Moscou ce jeudi soir au stade Orange Vélodrome. Privé de succès depuis le début de la compétition, l'OM voudra sortir de la compétition avec une victoire. Chaîne, heure, compo... Suivez la rencontre en live.

Pour son dernier match de Ligue Europa, l'Olympique de Marseille va tenter de décrocher son premier succès de la compétition face au Lokomotiv Moscou, à l'Orange Vélodrome. Si les coéquipiers de Payet ne concèdent pas la défaite, ils seront reversés en Conférence League.

Avec 4 points au compteur, l'OM a concédé un cuisant revers face à Galatasaray (4-2), mettant fin à leurs ambitions dans ce groupe E. Après un net regain de forme de son équipe en championnat, Jorge Sampaoli pourrait bien donner du temps de jeu à certains éléments en manque de confiance comme Milik, Amavi ou encore Luis Henrique.

Pour Jorge Sampaoli, cette rencontre est l'occasion pour son équipe d'affirmer ses ambitions en cas de qualification pour la Ligue Europa Conférence : ''Je ne suis pas très chaud pour utiliser ce match comme un laboratoire. L'OM et ses supporters ont besoin de titres. La Coupe de France va elle aussi arriver et c'est important pour nous. On est sur ce chemin, celui de rendre l'amour des supporters. On joue pour le public, pour le peuple. Il faut s'habituer à gagner.''

A quelle heure débute le match OM - Lokomotiv Moscou?

La dernière rencontre de cette phase de poule de Ligue Europa démarre ce jeudi 9 décembre à 21 heures au stade Vélodrome

Sur quelle chaîne TV est diffusée OM - Lokomotiv Moscou ?

Pour les suiveurs de l'OM, la rencontre face au Lokomotiv est diffusée sur Canal + Sport mais aussi sur W9 avec au commentaire l'ancien joueur Jean-Marc Ferrari.

Quelle diffusion streaming pour le match OM - Lokomotiv Moscou ?

Si vous profitez de votre jeudi soir dehors, sachez que vous pouvez suivre la rencontre sur l'application My Canal ou encore sur 6Play.

Quelles compositions probables pour OM - Lokomotiv Moscou ?

Toujours en quête d'une première victoire dans cette Ligue Europa, Jorge Sampaoli pourra compter sur un groupe au complet et devrait relancer quelques joueurs en manque de temps de jeu :

La compo probable de l'OM : Pau Lopez - Saliba, Caleta-Car, Luan Peres - Rongier, Kamara - Under, Guendouzi, Gerson, Payet - Milik.

Quels sont les pronostics pour la rencontre OM - Lokomotiv Moscou?

Face à l'équipe la plus faible du groupe, l'OM a les faveurs des bookmakers puisque sa victoire vous rapporte 28 euros pour une mise de 100 euros. Le nul est évalué à 5,60 tandis qu'un succès des Russes est à 9,50.