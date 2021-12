OM - Lokomotiv Moscou : Marseille assure l'essentiel grâce à Milik !

23:30 - L'OM en Ligue Europa Conférence

Les Marseillais s'imposent logiquement face à des Moscovites trop timides grâce à un but de Milik et malgré l'expulsion de Rongier en toute fin de match. Ce premier et seul succès dans le groupe E leur permet de finir à la troisième place et d'être reversés en Ligue Europa Conférence. Tirage au sort du barrage de la compétition aura lieu le 13 décembre.