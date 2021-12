DIRECT. Real Madrid - Atlético Madrid : les Merengue en difficulté, le derby en live !

Bonne intervention du défenseur du Real Madrid dans les pieds de Llorente. L'international tricolore dégage le danger et obtient un six mètres. Belle intervention.

Première action chaude pour les Colchoneros. Llorente déborde sur le côté droit et dépose un centre fort au sol devant le but merengue. Cunha est touche proche de reprendre le cuir devant Courtois. Le gardien belge capte finalement le ballon.

C'est parti pour ce derby entre le Real Madrid et Atlético. Les Merengue donnent le coup d'envoi de la rencontre. Les hommes de Carlo Ancelotti veulent creuser l'écart en championnat, les Colchoneros veulent éviter que leur voisin et rival ne prenne le large.

20:35 - Rodrygo : “Pintus fait du très bon travail”

L’ailier brésilien du club merengue s’est exprimé en conférence de presse au sujet de Real Madrid - Atlético Madrid et n’a pas hésité à mettre en avant le bon travail du préparateur physique de Carlo Ancelotti : “Nous sommes dans un très bon moment. Nous avons remporté plusieurs victoires consécutives et nous espérons que tout se passera bien dans le derby. Contre l'Atlético, nous avons envie de jouer un match similaire à ceux que nous avons joués lors des précédentes rencontres. Nous devons avoir le contrôle et être à la hauteur de ce choc.” Avant d’ajouter au sujet de l’état de forme des Madrilènes : “Pintus fait du très bon travail et on voit bien que nous sommes très bien physiquement. L'équipe est bien positionnée sur le terrain et concentrée à chaque match."