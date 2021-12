Real Madrid - Atlético Madrid : les Merengue remportent derby, le résumé du match

REAL MADRID - ATLÉTICO MADRID. Les Merengue ont remporté le derby de Madrid sur le score de (2-0) grâce à des buts signés Benzema (16e) et Asensio (57e). Ce résultat permet aux hommes de Carlo Ancelotti, leaders de Liga, de creuser l'écart avec leurs poursuivants. Le résumé du match.

23:16 - Le résumé du match Creuser l'écart au classement et continuer sur sa belle série de victoires. Avant le coup d'envoi de la rencontre, les objectifs du Real Madrid version Carlo Ancelotti sont clairs. En pleine confiance après neuf succès consécutifs toutes compétitions confondues, leaders du championnat avec la meilleur attaque de Liga, les Merengue visent une nouvelle victoire dans ce duel fratricide. Tous les feux sont au vert pour la réception de leur voisin et éternel rival colchonero. De leur côté, Griezmann et ses coéquipiers ont réussi quelques jours plus tôt une qualification inespérée en Ligue des Champions. Soulagés, ils espèrent enchaîner avec un succès sur la pelouse du Santiago Bernabeu et ainsi réduire l'écart au classement avec le Real Madrid. Dès le coup d'envoi de la rencontre la bande organisée de Diego Simeone asphyxie les hommes de Carlo Ancelotti. Après après quelques minutes pied au plancher, les Colchoneros vont concéder l'ouverture du score sur un nouveau bijou de Benzema. Parfaitement servi par son acolyte Vinicius, le Français trompe Oblak d'une reprise de volée imparable (16e). Les Merengue vont ensuite maîtriser la seconde période alternant des séquences défensives solides et des contre-attaques rapides. Au terme des 45 premières minutes de jeu, le Real Madrid mène logiquement (1-0). Au retour des vestiaires, les Colchoneros semblent repartir du bon pied. Mais, encore une fois, ils sont confrontés au sang froid défensif et au réalisme offensif des locaux. Sur un contre éclair, Vinicius sert cette fois Asensio qui ajuste son enroulé du pied gauche pour trouver le chemin des filets (57e). Malgré quelques arrêts de Courtois, la suite de la rencontre sera parfaitement maîtrisée par les Merengue. Le Real Madrid remporte le derby (2-0) et compte désormais 8 points d'avance sur son dauphin. Le résumé vidéo : [????️RESUME] ???????? #LaLiga

⚡️ Le derby de Madrid pour le Real !

➡️ Victoire 2-0 face à l'Atlético avec notamment un bijou signé Karim Benzema ????????

#LaLiga

⚡️ Le derby de Madrid pour le Real !

➡️ Victoire 2-0 face à l'Atlético avec notamment un bijou signé Karim Benzema

Les Merengues confortent leur place de leader

23:13 - Koke : "On prend deux buts sur deux erreurs" Koke est revenu sur le déroulé de la rencontre et le style des Merengue : "Ce qu'ils font c'est qu'ils te laissent le ballon, ils restent derrière et partent en contre-attaque rapidement. Ils savent très bien faire ça et ensuite quand ils ont le ballon ils ont la qualité pour le conserver. On prend deux buts sur deux erreurs. Nous allons penser au prochain match face à Séville. Nous nous devons d'être plus réguliers."

23:05 - Asensio : "Marquer dans un derby c'est spécial" Après le coup de sifflet final de ce Real Madrid - Atlético, Marco Asensio était logiquement ravi de cette nouvelle victoire des Merengue : "Je suis très heureux. C'était un match important pour prendre 3 points supplémentaires. C'est une nouvelle victoire, on continue notre série devant nos supporters. Marquer un but dans un derby c'est spécial, on vit ça d'une façon différente. Ce genre de victoire est évidemment très important pour les supporters. On a fait un grand match. Nous sommes très solides et nous avons confiance en nous."

23:01 - La série continue pour le Real Madrid Et de 10 pour les hommes de Carlo Ancelotti. En s'imposant (2-0) face à l'Atlético Madrid pour le compte de la 17e journée de Liga, les Merengue ont signé leur 10e victoires consécutive toutes compétitions confondues.

22:56 - Fin de la rencontre C'est terminé, Mateu Lahoz siffle la fin de ce derby entre le Real Madrid et l'Atlético. Les hommes de Carlo Ancelotti l'emportent (2-0) grâce à des buts de Benzema (16e) et Asensio (57e). ???? FP: @realmadrid 2-0 @Atleti

⚽ @Benzema 16', @marcoasensio10 57'

22:56 - L'arrêt de Courtois ! Pleine tête ! Felix tente sa chance dans un angle fermé sa lourde frappe à bout portant est repoussé par Courtois qui a pris le ballon en pleine figure.

22:49 - Double carton jaune ! Les esprits s'échauffent entre Alaba et Suarez, les deux joueurs écopent d'un carton jaune.

22:48 - Changement pour le Real Madrid Nouveau changement pour Carlo Ancelotti dans ce Real Madrid - Atlético : Vinicius, auteur de 2 passes décisives, est remplacé par Rodrygo.

22:47 - Nouveau changement pour le Real Madrid Nouveau changement dans ce Real Madrid - Atlético : Valverde remplace Asensio.

Vinicius dans l'histoire Vinicius est devenu le premier joueur à délivrer deux passes décisives dans un derby depuis le début du 21e siècle (Opta).

22:43 - Changement pour le Real Madrid Nouveau changement pour Carlo Ancelotti : Modric, impérial ce soir, est remplacé par Nacho.

22:42 - Courtois repousse le danger ! Le coup-franc de Lemar est parfaitement tiré. Le ballon du Français rebondit dans la surface merengue mais ne surprend pas Courtois qui repousse le danger.

22:36 - Carton jaune pour Kondogbia Nouvel avertissement dans ce Real Madrid - Atlético : Kondogbia écope d'un carton jaune après une semelle sur Casemiro.

22:33 - Jovic laisse filer Nouvelle contre-attaque éclair des hommes d'Ancelotti menée cette fois-ci par Modric qui remonte le terrain balle au pied. Le Croate trouve Jovic qui laisse intelligemment filer entre ses jambes. Vinicius n'avait pas suivi, dommage.