Tunisie - Algérie : heure, chaîne TV... Où suivre la finale de la Coupe arabe en direct ?

Découvrez toutes les infos pratiques de cette grande finale de la Coupe Arabe entre la Tunisie et l'Algérie qui se disputera Al-Bayt à Al-Khor au Qatar. Heure de diffusion, chaîne TV, compos probables... Tout ce qu'il faut savoir sur cette finale.

C'est le jour J. Ce samedi 18 décembre à 16h00 se tiendra la finale de la Coupe Arabe entre la Tunisie et l'Algérie au stade Al-Bayt à Al-Khor au Qatar. Une affiche entre le champion d'Afrique en titre et l'un des principaux favoris pour remporter une compétition absente des terrains depuis 2012 et la victoire du Maroc d'Eric Gerets. Le retour de la Coupe Arabe au Qatar est non seulement l'occasion d'assister à une répétition générale avant le coup d'envoi de la Coupe du monde l'été prochain mais aussi de promouvoir les championnats locaux à moins d'un mois de la nouvelle édition de la Coupe d'Afrique des Nations.

Pour atteindre la dernière marche de la compétition, la Tunisie a terminé à la première place du groupe B en signant deux victoires et une défaite en trois matchs. Les hommes de Mondher Kebaier l'ont ensuite emporté face à Oman (2-1) en quarts de finale avant de créer la surprise face à l'Egypte en s'imposant (1-0) dans les derniers instants de la rencontre (90+5). Le parcours des Fennecs a également donné des sueurs froides à ses supporters. Après avoir fini deuxième du groupe D derrière l'Egypte, l'Algérie a remporté son quart de finale au bout du suspense face au Maroc en s'imposant aux tirs au but après avoir mené deux fois au score. Nouveau scénario rocambolesque en demi-finale. Après avoir mené au score, les Verts se sont fait égaliser dans le temps additionnel avant de reprendre l'avantage grâce à un penalty obtenu 17 minutes après la fin réglementaire. Cette grande finale opposera donc deux pays voisins, il s'agira de leur 48e confrontation sur la scène internationale. Les Verts, champions d'Afrique en titre, sont logiquement favoris mais les Tunisiens ont prouvé qu'ils étaient capable de se frotter aux plus grandes nations.

A quelle heure débute le match Tunisie - Algérie ?

Cette finale de Coupe arabe entre la Tunisie et l'Algérie se disputera ce samedi 18 décembre au stade Al-Bayt à Al-Khor au Qatar. Le coup d'envoi de cette affiche sera donné à 16h00 (heure française).

Sur quelle chaîne TV est diffusée Tunisie - Algérie ?

Comme pour la demi-finale Algérie - Qatar, beIN Sport a décidé de diffuser la grande finale Tunisie - Algérie en direct et en exclusivité sur ses antennes. La rencontre sera à suivre sur la chaîne beIN Sports 6, le coup d'envoi sera donné à 16h00. Si vous n'avez pas souscrit à un abonnement à beIN Sports, vous pourrez également suivre le match sur la chaîne Youtube officielle de la FIFA.

Quelle diffusion streaming pour le match Tunisie - Algérie ?

Deux options s'offrent à vous pour suivre cette grande finale de Coupe arabe entre la Tunisie et l'Algérie. Si vous souhaitez suivre ce match en direct sur votre smartphone, tablette ou ordinateur, vous pouvez soit souscrire à un abonnement digital à beIN Sports, soit suivre la rencontre en direct sur la chaîne Youtube officielle de la FIFA.

Quelles compositions probables pour la Tunisie et l'Algérie ?

Rappelons-le, les deux nations sont privées de leur internationaux européens. Organisée en dehors du calendrier international, cette Coupe Arabe est l'occasion pour la Tunisie et l'Algérie de compter sur des joueurs issus des championnats africains. Ils pourront ainsi mettre en avant les championnats locaux. Pour cette grande finale, Mondher Kebaier et Madjid Bougherra, les deux sélectionneurs, devraient aligner les mêmes compositions d'équipe que lors des demi-finales. La composition probable de la Tunisie : Hassen - Dräger, Ifa, Meriah, Ben Hmida - Chalali, Talbi, Sassi - Mejbri, Jaziri, Msakni. La composition probable de l'Algérie : M'Bolhi - Benayada, Bedrane, Benlamri, Chetti - Draoui, Bendebka, Meziani - Brahimi, Bounedjah, Belaïli.

Tunisie - Algérie en direct

Ce choc du football africain Tunisie - Algérie sera à suivre en direct sur l'Internaute sur ce live commenté. Une heure avant le coup d'envoi de cette finale de Coupe Arabe, suivez toutes les dernières informations relatives à cette affiche entre la Tunisie et l'Algérie. Vous pourrez ensuite vivre la finale en direct et regarder les buts et les temps fort de la rencontre dans notre live. Rendez-vous à 15h00 pour notre avant-match en direct.