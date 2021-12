Tunisie - Algérie : les Verts remportent la Coupe arabe au bout du suspense, le résumé du match

WHAT A GAME ???? ???????? ALGERIA ARE #FIFArabCup CHAMPIONS ???? @LesVests pic.twitter.com/RXn1DsFY5a

Brahimi a mis fin au suspense. Alors que la Tunisie jouait son dernier corner de la rencontre, l'international algérien a profité de la montée de tous les joueurs dans la surface des Verts pour filer seul en contre-attaque et pousser le ballon au fond du but vide.

C’est terminé. Les Verts l’emportent (1-0) face à la Tunisie grâce à une frappe dans les prolongations de Sayoud (99e) et un but de Brahimi sur la dernière action du match (120+5). Après la CAN, les Fennecs remportent la Coupe arabe.

