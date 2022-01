Chelsea - Liverpool : chainte tv, horaire, compos probables... Les infos du match

Chelsea - Liverpool. Découvrez les infos de l'énorme choc de la 21e journée de Premier League entre le 2e du championnat, Chelsea, et le 3e, Liverpool. Un point sépare les deux formations.

CHELSEA - LIVERPOOL. Deuxième jour de l'année et déjà un énorme match en Angleterre. Les Blues de Thomas Tuchel reçoivent les Reds de Jürgen Klopp dans un match qui vaut cher. Chelsea est deuxième de Premier League et pourrait créer un petit écart en cas de victoire ce dimanche. En effet, les hommes de Thomas Tuchel disposent d'un point d'avance sur leurs adversaires du jour. S'ils empochent les trois points ils en auront quatre d'avance. Si les Londoniens avancent moins vite que lors du début de saison, ils gardent un rythme très convenable et n'ont pas perdu depuis le début du mois de décembre sur la pelouse de West Ham (2-3).

Pour Liverpool, l'occasion est belle de passer devant Chelsea. Il faut, aussi, vite se relever du côté des Reds. Ils ont perdu leur dernier match de l'année civile sur la pelouse de Leicester (0-1) sans inscrire le moindre but. Un scénario qui n'était pas arrivé en championnat cette saison. Pour cela, l'équipe du nord de l'Angleterre pourrait compter sur les deux meilleurs buteurs de Premier League, Mohamed Salah et Diogo Jota. Jürgen Klopp sera, en revanche, privé d'Andrew Robertson qui purge son deuxième match de suspension après son carton rouge reçu face à Tottenham.

A quelle heure débute le match CHELSEA - LIVERPOOL ?

Le match entre Chelsea et Liverpool débutera à 17H30 ce dimanche. Il se déroulera à Stamford Bridge.

Sur quelle chaîne TV est diffusée CHELSEA - LIVERPOOL ?

Chelsea - Liverpool est diffusé sur RMC Sport 1 et Canal+ Sport. Le match sera arbitré par Anthony Taylor.

Quelle diffusion streaming pour le match CHELSEA - LIVERPOOL ?

Les plateformes de streaming de RMC Sport (RMC Sport.tv) et de Canal+ (MyCanal) diffuseront le match. Il faut disposer de l'abonnement pour avoir accès au contenu.

Quelles compostions probables pour Chelsea et Liverpool ?

Thomas Tuchel devrait faire sans Reece James et Andreas Christensen, tous deux sortis sur blessure lors du match nul face à Brighton (1-1). Ben Chilwell est, également, toujours indisponible et Thiago Silva est incertain. Voici la composition probable de Chelsea : Mendy – Azpilicueta, Chalobah, Rüdiger – Alonso, Kanté, Jorginho, Hudson-Odoi – Mount, Pulisic – Lukaku

Du côté de Liverpool, moins d'absences de prévu pour ce choc de la 21e journée de championnat. Andrew Robertson est le gros absent du groupe des Reds suite à son carton rouge reçu face à Tottenham lors du match nul entre les deux équipes (2-2). Voici la composition probable de Liverpool : Alisson – Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas – Henderson, Fabinho, Thiago – Salah, Jota, Mané

Quels sont les pronostics pour la rencontre CHELSEA - LIVERPOOL ?

Pour Betclic, le match sera extrêmement serré. Les cotes le montrent. La victoire de Chelsea est à 2,55, le match nul est à 3,40 alors que la victoire de Liverpool est cotée à 2,75. Winamax et Unibet proposent exactement les mêmes cotes.