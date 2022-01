Chelsea - Liverpool : pas de vainqueur dans une magnifique rencontre, le résumé du match

19:50 - Le résumé du match

Ce Chelsea - Liverpool était le choc de la 21e journée de Premier League. Et il a tenu toutes ses promesses. Et pourtant, il aurait pu largement tourner à l'avantage des Reds de Liverpool. En effet, les hommes de Jürgen Klopp ont piqué à deux reprises des Blues trop justes défensivement. C'est, d'abord, Sadio Mané qui a trompé la vigilance de son compatriote Edouard Mendy en l'éliminant avant d'ouvrir le compteur de ce match (9e). C'est ensuite le meilleur buteur de la Premier League qui a récidivé sur la pelouse de son ancien club. Mohamed Salah, parfaitement lancé dans la profondeur par Trent Alexander-Arnold, élimine d'une feinte de corps son vis-à-vis avant de trouver un angle compliqué qui a surpris le portier de Chelsea. A ce moment du match, la messe semblait dite. Mais dans un grand match, il faut souvent des grands buts. Et ce grand but est venu de la part du milieu de terrain croate de Chelsea Matéo Kovacic qui, d'une reprise de volée sublime, trouve la faille (42e) et relance les siens. Il n'a fallu attendre que trois minutes, ensuite, pour voir Kelleher être trompé pour la deuxième fois par Pulisic (45e+1). La deuxième période a été moins emballante car les deux équipes ont plus fermé le jeu mais surtout Edouard Mendy a été absolument stratosphérique à plusieurs reprises et notamment sur la superbe inspiration de Mohamed Salah, qui d'un enroulé lointain, avait presque trompé le portier sénégalais avancé (57e). Au final, ce résultat n'arrange aucune des deux formations qui avaient besoin d'une victoire pour se rapprocher du leader de la Premier League, Manchester City. Chelsea recevra, cette semaine, Tottenham, à l'occasion de la demi-finale de la coupe de la ligue anglaise. De son côté, Liverpool ira à Arsenal pour, également, disputer l'autre demi-finale de la compétition.