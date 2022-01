Calendrier CAN 2022 : Egypte, Mali... La fin des huitièmes de finale au programme

CALENDRIER CAN. Fin des huitièmes de la Coupe d'Afrique des nations ce mercredi avec le choc entre la Côte d'Ivoire et l'Egypte et le Mali qui affronte la Guinée équatoriale.

[Mis à jour le 26 janvier à 09h54] Quelle sera l'affiche du dernier quart de finale de la Coupe d'Afrique des nations ? Ce mercredi 26 janvier, l'Egypte de Mohamed Salah tentera de battre l'un des outsiders de la compétition, la Côte d'Ivoire. Vainqueurs avec la manière de l'Algérie en phase de poules, les Ivoiriens ne comptent pas rentrer à la maison et tenteront d'éliminer un autre favori, l'Egypte. Dans l'autre rencontre, le Mali part avec les faveurs des pronostics face à la Guinée équatoriale et espèrent atteindre les quarts de finale.

Quel est le calendrier des matchs de la CAN 2022 ?

Mercredi 26 janvier

Huitième de finale Côte d'Ivoire - Egypte, à Limbe

Huitième de finale Mali - Guinée équatoriale, à Douala

Samedi 29 janvier

Quart de finale Tunisie - Burkina Faso, à Garoua

Quart de finale Gambie - Cameroun, à Douala

Dimanche 30 janvier

Quart de finale Sénégal - Maroc, à Yaoundé

Quart de finale 4 (vainqueur huitième de finale 5 - vainqueur huitième de finale 8), à Douala

Mercredi 2 février

Demi-finale 1 (vainqueur quart de finale 1 - vainqueur quart de finale 4), à Douala

Jeudi 3 février

Demi-finale 2 (vainqueur quart de finale 2 - vainqueur quart de finale 3), à Yaoundé

Dimanche 6 février

Finale, à Yaoundé ; finale pour la 3e place, à Yaoundé

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre les matchs de la CAN ?

L'intégralité de la Coupe d'Afrique des nations 2022 sera à suivre en direct et en exclusivité sur les antennes de beIN Sports avec toutes les chaînes du groupe qui seront mobilisées. Les rencontres seront retransmises à partir de 14h, 17h et 20h durant cette CAN.

Programme TV Huitième de finale

Mardi 25 janvier 2022

Bein Sport 1 : Sénégal - Cap Vert 17h

Bein Sport 1 : Maroc Malawi à 20h

Mercredi 26 janvier 2022

Bein Sport 2 : Côte d'Ivoire - Egypte à 17h

Bein Sport 2 : Mali - Guinée à 20h

Programme TV Quarts de Finale

Samedi 29 janvier 2022

Bein Sport : Vainqueur 2B/2F – Vainqueur 1A/3CDE à 17h

Bein Sport : Vainqueur 2A/2C – Vainqueur 1D/3BEF à 20h

Dimanche 30 janvier 2022

Bein Sport : Vainqueur 1E/2D – Vainqueur 1C/3ABF à 17h

Bein Sport : Vainqueur 1B/3ACD – Vainqueur 1F/2E à 20h

Programme TV Demi-Finales

Mercredi 2 février 2022

Bein Sport : Vainqueur QF 1 – Vainqueur QF 4 à 20h

Jeudi 3 février 2022

Bein Sport : Vainqueur QF 2 – Vainqueur QF 3 à 20h

Troisième place

Dimanche 6 février 2022

Bein Sport : Perdant DF 1 – Perdant DF 2 à 17h

Finale

Dimanche 6 février 2022