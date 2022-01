Calendrier CAN 2022 : Sénégal, Maroc... Chaîne TV et programme du jour

Sommaire Calendrier matchs de la CAN 2022 Chaîne TV et heure de diffusion de la CAN [Mis à jour le 10 janvier à 8h31] La Coupe d'Afrique des nations a débuté ce dimanche 9 janvier avec les victoires du Cameroun et du Cap-Vert et...