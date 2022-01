Sénégal - Zimbabwe : chaîne TV, pronostic, streaming... Où suivre le match en direct ?

SENEGAL - ZIMBABWE. Le Sénégal de Sadio Mané entre dans sa Coupe d'Afrique des nations ce lundi à 14h face au Zimbabwe, toutes les infos de diffusion.

Le Sénégal, finaliste malheureux en 2019, lance sa Coupe d'Afrique des nations avec un premier test face au Zimbabwe. Si les coéquipiers de Sadio Mané sont favoris de la rencontre, l'équipe doit faire face aux cas de Covid de son gardien star de Chelsea Edouard Mendy, mais également du roc de Naples, Kalidou Koulibaly. "Sur un 11 de départ où il y a six joueurs titulaires qui ne sont pas là, c'est inquiétant mais nous avons des garçons valables et motivés pour jouer leur première CAN. Nous abordons notre match avec beaucoup de confiance, a assuré Cissé en conférence de presse. On a constitué un groupe compétitif, capable d'être là. Nous ne sommes pas en victimes aujourd'hui, même si nous sommes tristes pour ceux qui ne sont pas là. Les joueurs sont prêts pour ceux qui sont absents. Il n'y a pas que le Sénégal qui veut gagner ce trophée. Mais sur les dernières années, quand on voit l'évolution de cette équipe sénégalaise, c'est normal que tout le monde puisse nous voir comme les futurs champions d'Afrique".

A quelle heure débute Sénégal - Zimbabwe ?

La rencontre du groupe B de la Coupe d'Afrique des nations entre le Sénégal et le Zimbabwe débute à 14h depuis le stade de Bafoussam Omnisport Stadium Kouekong au Cameroun.

Sur quelle chaîne suivre Sénégal - Zimbabwe ?

La rencontre de Coupe d'Afrique des nations entre le Sénégal et le Zimbabwe sera à suivre en direct et en intégralité sur la chaîne beIN Sports 1.

Si vous n'avez pas de télévision à proximité, il est possible de suivre la rencontre entre le Sénégal et le Zimbabwe via l'application beIN Sports connect ou encore l'application MyCanal.

Quelles compositions probables ?

En raison des nombreux absents, le Sénégal devra aligner une équipe inédite pour son premier match de la CAN 2022. Voici la composition probable : Gomis - Sarr, Sané, Diallo, Ballo-Touré - Kouyaté, Gueye - I. Sarr, Mané, Dia - Diedhiou. Zimbabwe : Mhari - Chimwemwe, Mudimu, Takwara, Kangwa - Musona, Madzongwe, Hadebe, Mahachi - Kadewere, Moyo

Quels sont les pronostics de Sénégal - Zimbabwe ?

Favori de la compétition, le Sénégal part avec les faveurs des pronostics pour les différents sites de pari en ligne. La victoire des coéquipiers de Sadio Mané est de 1,3 pour Betclic, 1,32 pour Parions Sport alors que la victoire du Zimbabwe est affichée à 11 sur Unibet