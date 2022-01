Algérie - Sierra Leone : chaîne TV, pronostic... Comment suivre le match en direct ?

L'Algérie, grande favorite de la CAN 2022, affronte le Sierra Leone ce mardi à 14 heures. Les joueurs de Djamel Belmadi sont les grands favoris de la compétition.

Un ogre contre un petit poucet. Voilà comment on pourrait décrire la rencontre Algérie - Sierra Leone, qui aura lieu ce mardi à Japoma (Cameroun). Les Fennecs de Riyad Mahrez, tenants du titre, sont les grands favoris de cette CAN 2022. Ils restent sur une série de 34 matchs sans défaite. "Ce qui me fait plaisir, c'est qu'après le titre, nous avons continué à gagner, apprécie Sofiane Feghouli. Ça prouve une continuité et un sérieux." Le milieu des Verts a conscience que ce statut de tenant du titre sera peut-être lourd à porter : "Nous sommes l'équipe à battre !"

Mais l'équipe du Sierra Leone, 108e au classement FIFA, est-elle armée pour faire trembler les Algériens ? Les joueurs de John Keister ont conscience de leur statut dans le groupe E. "C'est bien aussi d'être outsider car l'Algérie ne connaît rien de la Sierra Leone", sourit Kei Kamara, attaquant de 37 ans. Il a effectué l'essentiel de sa carrière aux Etats-Unis et se trouve désormais sans club. Malgré son âge, il a toujours la confiance de John Keister qui fait, lui aussi, preuve d'humilité avant ce match contre l'Algérie : "L'important n'est pas de se qualifier pour les huitièmes de finale. Pour nous, il s'agit de grandir. Nous voulons rester avec les grands garçons !"

A quelle heure débute le match Algérie-Sierra Leone ?

Le coup d'envoi du match Algérie - Sierra Leone sera donné à 14 heures (heure de Paris), ce mardi, soit 13 heures (temps universel).

Sur quelle chaîne TV est diffusée Algérie-Sierra Leone ?

La chaîne beIN SPORTS 1 diffuse la rencontre entre l'Algérie et le Sierra Leone.

Quelle diffusion streaming pour le match Algérie-Sierra Leone ?

Vous n'avez pas de télévision ? Pas de panique : vous pourrez suivre l'entrée en lice des Fennecs sur la plateforme streaming beIN SPORTS CONNECT.

Quelles compositions probables pour l'Algérie et le Sierra Leone ?

Djamel Belmadi a effectué ces dernières années une vaste revue d'effectif dont a notamment été victime Andy Delort, qui a demandé une pause en octobre dernier. Un onze type en 4-3-3 s'est dégagé : M'Bolhi - Atal, Mandi, Benlamri, Bensebaini - Feghouli, Zerrouki, Bennacer - Mahrez (cap), Bounedjah, Belaïli.

Le Sierra Leone de John Keister devrait débuter ainsi : M. Kamara - Kakay - Caulker - Bangura - Wright - Quee - Bankole Camara - Fofanah - Kallon - A. Kamara - K. Kamara.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Algérie-Sierra Leone ?

Les Verts sont les grands favoris de cette rencontre. Parier simplement sur leur victoire ne vous rapportera pas grand chose : la cote de la victoire simple dépasse rarement 1.08. Le plus judicieux est sans doute de miser sur une large victoire des Fennecs. Un succès par quatre buts d'écart est cotée 3,5, une victoire par trois buts d'écart est en général coté 2,00.