DIRECT. Algérie - Sierra Leone : les Fennecs bousculés, le match en live

Les joueurs de Djamel Belmadi sont-ils submergés par la pression du tenant du titre ? Ils réalisent une très mauvaise première mi-temps : erreurs techniques, mésententes et pertes de balle, notamment au milieu de terrain. Les Sierraléonais arrivent à se projeter très rapidement et sont dangereux, même s'ils n'ont cadré que deux frappes (contre une pour l'Algérie).

De gros blocs de pelouse commencent à se détacher, après seulement 20 minutes de jeu. Cela perturbe forcément les Algériens et notamment les meilleurs dribbleurs de la sélection. On a par exemple vu Mahrez manquer un contrôle pourtant facile.

La frappe de Kei Kamara passe juste à côté du but de M'Bohli. L'expérimenté attaquant (37 ans) était passé dans le dos de la défense algérienne. La Sierra Leone fait une bonne entame de match et perturbe les plans de l'Algérie.

C'est un moment important pour les 22 joueurs... Les deux équipes chantent leurs hymnes. On note plus d'enthousiasme du côté algérien, avec une belle ferveur.

13:49 - L'Algérie favorite du groupe E

Les Fennecs sont candidats à la première place du groupe E. Ils affronteront ensuite la Guinée Equatoriale et la Côte d'Ivoire. Rappelons que 24 nations participent à la CAN 2022. Les six vainqueurs de groupes, les six deuxièmes et les quatre meilleurs troisièmes rejoindront les huitièmes de finale.