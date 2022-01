Tunisie - Mali : chaîne TV, pronostics, compos... Où suivre le match en direct ?

TUNISIE - MALI. Découvrez avec nous les informations de ce premier match du groupe F de la CAN 2022 qui opposera la Tunisie et le Mali.

Tunisie - Mali. La Tunisie est l'une des formations les mieux classées de cette édition 2022 de la CAN. Elle aura un statut de favori dans ce groupe F et son entrée en matière face au Mali sera forcément scrutée de près. Les Aigles de Carthage restent sur une année 2021 très correcte avec 12 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Ils ont terminé l'année dernière sur une finale de la Fifa Arab Cup et une défaite dans les prolongations face à l'Algérie (0-2). Mais les premiers matchs de la CAN ne réussissent pas toujours aux Tunisiens. En effet, ils ne se sont jamais imposés sur les trois dernières éditions de la CAN lors de leurs matchs d'ouverture.

Pour le Mali, la dynamique est également positive. Les Aigles sont sur une série de six matchs sans but concédé. Avec un bilan de cinq victoires et un nul, les Maliens seront en confiance avant d'affronter la Tunisie. Malgré tout, le Mali ne réussit pas à s'imposer dans les phases de groupe de la CAN. En témoigne les dernières éditions de la compétition. Les Maliens ne se sont pas imposés sur neuf de leur onze derniers matchs joués dans cette compétition (7 nuls, 2 défaites).

A quelle heure débute le match Tunisie - Mali ?

Le match Tunisie - Mali débutera à 14 heures. Il se déroulera au Limbé Omnisport Stadium à Limbé au Cameroun.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Tunisie - Mali ?

Le match entre la Tunisie et le Mali sera diffusé sur Bein Sports 1. Il sera arbitré par le Zambien Janny Sikazwe.

Quelle diffusion streaming pour le match Tunisie - Mali ?

Le match sera aussi disponible sur la plateforme de streaming de Canal+, MyCanal, à condition de disposer de l'abonnement requis.

Quelles compostions probables pour Tunisie et le Mali ?

Du côté de la Tunisie, le onze de départ devrait être composé de nombreux joueurs ou ancien joueurs de Ligue 1 dont l'un des plus importants de cette équipe, Wahbi Khazri. Voici la composition probable de la Tunisie : Mustafa – Bronn, Talbi, Dragger, Haddadi – Skhiri, Khaoui, Benslimane, Khazri – Touzghar, Jaziri

Pour le Mali, il y aura aussi beaucoup de noms connus des cinq grands championnats européens et notamment de la Ligue 1. Voici la composition probable du Mali : Diawara – H.Traoré, Kouyaté, M.Haidara, C.Traoré – A.Haidara, Samassekou, Camara, Bissouma – A.Traoré, Coulibaly

Quels sont les pronostics pour la rencontre Tunisie - Mali ?

Betclic met la Tunisie en tant que favori de ce match. Les Aigles de Carthage sont à 2,52, le match nul est à 2,85 et la victoire du Mali est à 3,10. Unibet place également la Tunisie en tant que favoris. Ils sont à 2,58, le match nul est à 2,92 et la victoire des Maliens est à 3,00.

Quels sont les résultats de la CAN 2022 ?

Tout au long de cette Coupe d'Afrique des nations 2022, vous pouvez retrouvez l'ensemble des résultats des matchs de la CAN ainsi que tous les classements des groupes mis à jour dès la fin des rencontres dans notre papier dédié juste au-dessus.