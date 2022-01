"DIRECT. Tunisie - Mali : les Maliens dominent, suivez le match de la CAN en live"

Le centre de Djenepo au second poteau ne trouve personne mais Adama Malouda Traoré n'était pas loin de reprendre le ballon et de tromper le portier tunisien. Première grosse frayeurs sur les cages des Aigles de Carthage.

14:34 - Beaucoup de déchets

Alors que la première période de ce Tunisie - Mali avait plutôt bien commencée, la deuxième moitié de ce premier acte est plus compliquée. Plus de fautes, moins d'intensité et plus de déchets entachent la fin de cette première période.