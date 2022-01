Cameroun - Ethiopie : chaîne TV, pronostic, compositions... Les infos du match de la CAN

CAMEROUN - ETHIOPIE. Deuxième match de la CAN 2022 pour le pays hôte qui peut déjà viser la qualification pour les huitièmes de finale.

L'hôte de la CAN 2022 sera-t-elle la première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale ? C'est tout l'enjeu de ce deuxième match du groupe A pour le Cameroun qui affronte à 17h l'Ethiopie. "L'Éthiopie est une équipe plus accessible que le Burkina, même que le Cap-Vert, mais c'est une équipe déterminée. Et ce ne sera pas simple" a expliqué le sélectionneur Toni Conceiçao en conférence de presse avant la rencontre. De l'autre côté, l'Ethiopie aborde cette rencontre avec humilité, mais espère faire un bon match comme l'a expliqué le sélectionneur Wubetu Abate. "Nous savons que le Cameroun a une équipe forte, doublée d'une grande expérience. Mais nous sommes prêts à faire de notre mieux. Nous avons perdu notre premier match. Notre objectif, c'est de faire mieux".

À quelle heure débute le match Cameroun - Ethiopie ?

Le coup d'envoi de la rencontre comptant pour la 2e journée de la Coupe d'Afrique des nations entre le Cameroun et l'Ethiopie sera donné à 17h depuis Yaoundé.

Sur quelle chaîne TV suivre Cameroun - Ethiopie ?

Vous pouvez suivre le deuxième match des Lions indomptables dans cette CAN 2022 sur l'antenne de beIN Sports 1, détenteur exclusif des droits.

Vous n'avez pas de téléviseur à proximité ? Pas de panique, il est possible de suivre la rencontre en streaming internet via l'application beIN Connect, mais également l'application MyCanal.

Quels sont les pronostics pour Cameroun - Ethiopie ?

Vous pensez que le Cameroun va s'imposer face à l'Ethiopie ? Sachez que la cote de la victoire est assez basse, à 1,26 par exemple sur Winamax. En revanche, le match nul est à 5,2 sur BetClic et la victoire de l'Ethiopie à 16 sur le site ParionsSport.

Quelles compositions probables pour le Cameroun et l'Ethiopie ?