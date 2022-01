Sénégal - Guinée : pronostic, chaîne TV, compo... Où suivre le match de la CAN en direct ?

SENEGAL - GUINEE. Après un premier match poussif et une victoire dans les dernières secondes, le Sénégal peut déjà entrevoir la qualification en s'imposant face à la Guinée.

Dernier finaliste de la CAN face à l'Algérie, le Sénégal rejoindra-t-il le Cameroun, première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale de la compétition ? Après un premier match compliqué et une victoire acquise dans les dernières secondes grâce à un penalty de Sadio Mané, les hommes d'Aliou Cissé doivent passer un cap ce vendredi face à la Guinée de Kaba Diawara. Cette rencontre de la CAN 2022 s'est préparée sous fond de légère polémique après que le sélectionneur de la Guinée vienne contester le penalty accordé au Sénégal lors du premier match. "Je n'ai pas lu les propos de Kaba. On se connaît depuis plus de 24 ans, on a eu à vivre de très très grands moments en tant que footballeurs et coéquipiers au Paris Saint-Germain. Je le félicite pour ce qu'il est en train de faire avec cette équipe guinéenne. Maintenant, on ne sortira pas du cadre du football bien sûr parce que la Guinée et le Sénégal sont deux nations frères. Ma relation avec Kaba Diawara est au-dessus de ce match. (…) Il disait qu'il n'y avait pas penalty, je pense que je vais lui prêter mes grosses lunettes. Peut-être comme ça, il verra un peu plus l'action", a plaisanté Aliou Cissé. "Mes propos ont été mal interprétés. Loin de moi l'idée de minimiser cette belle équipe du Sénégal. Je voulais juste dire à mes joueurs que nous n'avons pas droit à l'erreur. Le Sénégal est une grande équipe, finaliste de la CAN…", a de son côté expliqué Diawara.

A quelle heure débute Sénégal - Guinée ?

Le coup d'envoi de la rencontre de Coupe d'Afrique des nations entre le Sénégal et la Guinée est prévu à 14h ce vendredi 14 janvier depuis le Stade Omnisports de Bafoussam

Sur quelle chaîne suivre Sénégal - Guinée ?

Comme depuis le début de cette CAN, vous pouvez suivre la rencontre en direct et en intégralité sur les antennes de beIN Sports 1 dès 13h30.

Vous n'avez pas de téléviseur à proximité ? La rencontre est également accessible via un streaming internet en vous connectant grâce à un abonnement à beIN Connect ou MyCanal.

Quelles compositions probables ?

Sénégal : Dieng – Mbaye, Cissé, Diallo, Ciss – Kouyaté, Lopy, Sarr – Mané, Dia, Baldé.

Dieng – Mbaye, Cissé, Diallo, Ciss – Kouyaté, Lopy, Sarr – Mané, Dia, Baldé. Guinée : Keita – Kane, Conte, Sow, Camara, Sylla – Cissé, Keita, Diawara – Bayo, Kanté.

Quels pronostics pour la rencontre entre le Sénégal et la Guinée ?

Quels sont les résultats de la CAN 2022 ?

