"DIRECT. Égypte - Maroc : Boufal sur penalty, suivez le quart de finale de la CAN en live"

ÉGYPTE-MAROC - Après cinq minutes, Boufal ouvre le score pour les Marocains et lance ce quart de finale sur de haute base (1-0).

En direct

Recevoir nos alertes live !

16:17 - Saiss en retard Salah est servi dos au jeu en position de pivot. Il joue en remise mais au moment où il fait sa passe, il voit Saiss lui taper le pied gauche. Le capitaine égyptien obtient un coup franc légèrement sur la gauche, à 25 mètres.

16:15 - Début de match haché Ce premier quart d'heure entre le Maroc et l'Egypte est particulièrement haché. Il y a beaucoup de contacts et les joueurs souffrent de la chaleur. On sent de la tension aussi avec beaucoup de discussions sur chaque coup de sifflet.

16:12 - Chaude après-midi à Yaoundé Il fait très chaud du côté de Yaoundé où le Maroc et l'Egypte dispute leur quart de finale. Le thermomètre annonce 30 degrés, un peu plus sur le terrain où donne le soleil voilé. Pas idéal pour disputer une rencontre aussi importante pour les deux sélections qui devront composer avec ces conditions.

16:11 - La frappe d'Amallah dévié Excellente combinaison côté gauche pour le Maroc. Boufal fixe son défenseur à l'angle de la surface et donne latéralement à El Haddadi qui instinctivement remise d'une talonnade. Lancé, Amallah enroule du droit et voit sa tentative contrée en corner.

16:09 - Saiss défend bien Côté droit, le ballon est donné dans la profondeur mais Saiss gère parfaitement la trajectoire et son adversaire dont il détourne d'un tacle le centre en corner. Ce dernier tiré par Salah est repoussé par une têt marocaine au-delà du point de penalty.

16:06 - Boufal lance les siens Entame de match parfaite pour le Maroc qui ouvre le score après à peine cinq minutes de jeu. Avec deux pas d'élan, Boufal ouvre son pied droit et place son ballon au ras du poteau droit. Gabaski a plongé de l'autre côté et le buteur marocain met tout de suite les siens dans le bon sens (0-1). BUT⚽! #TeamEgypt 0-1 #TeamMorocco



Sofiane Boufal ouvre le score pour les ‘Atlas Lions’ ????#TotalEnergiesAFCON2021 | #CAN2021 | #EGYMAR pic.twitter.com/1bAHelpUx8 — #TotalEnergiesAFCON2021 ???? - FR (@caf_online_FR) January 30, 2022

16:05 - Penalty pour le Maroc ! Après avoir été vérifié l'action à la vidéo, l'arbitre revient et indique justement le point de penalty pour cette faute sur Hakimi.

16:03 - Hakimi fauché dans la surface Les Marocains font tout de suite le forcing et Hakimi cherche à déborder sur la droite dans la surface. Achraf est battu en vitesse et se jette. Son tacle vient mettre au sol le latéral du PSG qui se roule au sol. L'arbitre interrompt le jeu. Il n'a pas désigné le point de penalty, et son assistant n'a pas voulu prendre ses responsabilités.

16:00 - C'est parti entre l'Egypte et le Maroc Le coup d'envoi du quart de finale entre l'Egypte et le Maroc est donné par les Marocains.

15:55 - Comme en 2017 ? Le dernier affrontement entre les deux nations remonte à 2017. Il y a cinq ans, à Port-Gentil, en quart de finale (déjà), les Egyptiens s'étaient chargés de bouter hors de la CAN les Marocains avec un but en toute fin de rencontre de Kahraba (1-0).

15:55 - Les hymnes retentissent A cet horaire inhabituel, car le match a été avancé d'une heure, les deux équipes, égyptienne et marocaine, sont alignées face à la tribune officielle pour écouter les hymnes.

15:52 - "L'Egypte est plus expérimentée" "L'Egypte est plus expérimentée, a plus de vices dans le jeu, mais de notre côté, nous avons l’ambition Ce groupe est affamé et déterminé à aller loin dans la compétition. Il y a une grande rivalité contre l'Egypte, je connais l'histoire des affrontements entre les deux camps", a déclaré Vahid Halilhodzic.

15:50 - Le plein de quart L'Egypte reste sur quatre quarts de finale victorieux dans la CAN (2006, 2008, 2010 et 2017). La dernière fois que les Pharaons sont tombés à ce stade de la compétition, c'était il y a 20 ans et leur aventure malienne avait été avortée par M'Boma et le Cameroun (0-1).

15:45 - Le Maroc pas si habitué Le Maroc ne dispute que son troisième quart de finale de la CAN au cours des vingt dernières années. Il y a cinq ans, les Marocains avaient échoué contre…l'Egypte (0-1). L'autre fois, en 2004 (!), ils s’en étaient sortis par miracle, Chamakh égalisant au bout du temps additionnel contre l'Algérie avant qu’Hadji et Zaïri ne finissent le travail en prolongations (3-1 a.p.).