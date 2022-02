Barcelone - Atlético Madrid : pronostics, chaîne TV, compos...Toutes les infos du match

Barcelone - Atlético Madrid. Découvrez toutes les informations relatives à cette rencontre comptant pour la 23e journée de Liga entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid.

A moins deux semaines des rencontres européennes, le FC Barcelone et l'Atletico Madrid s'affrontent pour le compte de la 23e journée du championnat d'Espagne. Les deux clubs visent une place qualificative pour la Ligue des Champions et leur prochain match risque de faire des étincelles. Lors de la rencontre aller, les "Colchoneros" l'avaient emporté 2-0 à Madrid. Les joueurs de Xavi, 5e du championnat, vont tenter de prendre leur revanche et l'emporter pour pouvoir passer devant leurs adversaires au classement qui les devance d'un point.

À quelle heure débute le match Barcelone - Atlético Madrid

Le coup d'envoi de la rencontre du championnat d'Espagne opposant le FC Barcelone et l'Atlético Madrid est prévu à 16h15 depuis le stade Camp Nou de Barcelone.

Sur quelle chaîne est diffusé FC Barcelone - Atlético Madrid ?

Le match est diffusé sur BeIN Sports 2, détenteur des droits du championnat d'Espagne.

Quelle diffusion streaming pour le match FC Barcelone - Atlético Madrid ?

Aucun lien streaming gratuit et légal ne diffuse cette rencontre entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Pour suivre ce choc du championnat d'Espagne sur smartphone, tablette ou ordinateur, vous devez souscrire à un abonnement via l'application beIN connect ou MyCanal.

Quelles compositions pour le FC Barcelone et l'Atlético Madrid ?

FC Barcelone : Ter Stegen - Alba - Araujo - Piqué - Dest - Pedri - Busquets - F.De Jong - Abde Ezzalzouli - L.De Jong - Torres

Atlético Madrid : Oblak - Lodi - Hermoso - Gimenez - Vrsaljko - Lemar - Koke - De Paul - Carrasco - Suarez - Felix

Quels pronostics pour FC Barcelone - Atlético Madrid ?

A domicile, les joueurs de Xavi sont favoris de cette 23e journée du championnat d'Espagne face à l'Atlético Madrid. La cote d'une victoire du FC Barcelone varie entre 2,17 (Unibet) et 2,25 (Betclic). Si vous pensez qu'Antoine Griezmann et ses coéquipiers vont créer l'exploit, sachez que la cote d'une victoire madrilène oscille entre 3,00 (Unibet) et 3,05 (Betclic).