"Cameroun - Egypte : chaîne tv, horaires, compos... Les infos du match"

Cameroun - Egypte. Découvrez toutes les infos de la demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations entre le Cameroun et l'Egypte.

Remporter sa 6e CAN à domicile, l’objectif des Lions Indomptables est clair. Après 50 ans d’attente, le Cameroun est enfin pays hôte et compte bien soulever le trophée devant son public. Jusqu’ici les hommes de Toni Conceiçao n’ont pas tremblé. Premiers de leur groupe avec 7 points, ils ont ensuite battu poussivement les Comores (2-1) avant de trouver la bonne formule face à la Gambie (2-0). Si les Lions Indomptables ont parfois eu du mal dans le jeu, ils ont toujours pu compter sur le tonitruant duo Aboubakar - Toko Ekambi, 11 buts dans la compétition. Mais pour atteindre la dernière marche de la compétition il faudra venir s’imposer face à la nation la plus titrée de l’histoire de la CAN, l’Egypte.

Avant d’atteindre le dernier carré, les Pharaons ont débuté de la pire des façons la compétition : par une défaite (1-0) face au Nigeria. Les hommes de Carlos Queiroz ont ensuite enchaîné avec deux succès face à la Guinée-Bissau et le Soudan. Si Mohamed Salah et ses coéquipiers n’ont pas forcément les armes pour faire le jeu, ils ont montré dans les phases finales qu’ils étaient capables d’éliminer n’importe quel adversaire. Les Pharaons ont éliminé la Côte d’Ivoire aux tirs au but et le Maroc dans les prolongations. En cas de succès ce soir face aux Lions Indomptables, ils seraient à un match de soulever leur 8e Coupe d’Afrique des Nations.

A quelle heure débute le match Cameroun - Egypte ?

Le choc des demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) entre le Cameroun et l’Egypte se disputera jeudi 3 février au stade Omnisport Paul Biya à Olembé dans le quartier de Yaoundé. Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 20h00.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Cameroun - Egypte ?

Comme depuis le coup d’envoi de la compétition, cette rencontre comptant pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) sera diffusée sur beIN Sports. Pour suivre ce choc africain il faudra donc vous abonner à la chaîne qatarie. La rencontre sera à suivre en direct et en exclusivité sur beIN Sports 1.

Quelle diffusion streaming pour le match Cameroun - Egypte ?

Aucun lien streaming gratuit et légal ne diffuse cette demi-finale de Coupe d’Afrique des Nations entre le Cameroun et l’Egypte (CAN). Pour suivre cette affiche sur votre smartphone, tablette ou ordinateur, il faudra souscrire à un abonnement digital à beIN Sports.

Quelles compositions probables pour le Cameroun et l'Egypte ?

Avantage Cameroun sur le papier. Les Lions Indomptables sont au complet pour disputer cette demi-finale face à l’Egypte. Le pays hôte a été épargné par les blessures et les cas de covid. Le sélectionneur Toni Conceiçao pourra surtout compter sur un duo d’attaque très prolifique : Aboubakar et Toko Ekambi. La doublette camerounaise est dans une forme étincelante avec 11 buts inscrits depuis le début de la compétition. En face, Carlos Queiroz ne pourra pas compter sur toutes ses troupes. En défense, Tawfik est forfait alors qu’El Wensh est incertain. Surtout, c’est le poste de gardien de but qui pose problème. El Shenawy, le titulaire, s’est blessé en huitièmes. Gabaski, le numéro 2 a dû quitter ses partenaires en quarts de finale et reste incertain face aux Lions Indomptables. C’est donc le numéro 3, Sobhy, qui devrait occuper le poste de gardien pour ce choc face à l’Egypte. Le XI du Cameroun . Onana - Fai, Castelleto, Ngadeu, Tolo - Hongla, Gouet, Zambo Anguissa, Ngamaleu - Toko Ekambi, Aboubakar. Le XI de l’Egypte : M.Sobhy - Kamal, Abdelmonem, Ashraf, El Fotouh - Elneny, El Solia, El Said - Salah, Mohamed, Marmoush.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Cameroun - Egypte?

A domicile et au complet, les Lions Indomptables sont logiquement favoris pour remporter cette demi-finale de Coupe d’Afrique des Nations (CAN) face à l’Egypte. La cote d’un succès des hommes de Toni Conceiçao oscille entre 1.95 (Bwin) et 2.20 (Winamax). En face, les Pharaons touchés par les blessures sont outsiders pour remporter ce choc et se hisser en finale. La cote de la victoire de l’Egypte est à 4.00 chez Unibet et 4.15 chez PMU Sport. Enfin, pour les amateurs de matchs nuls la cote d’une égalité entre les deux nations est à 2.72 chez Netbet. Faites vos jeux !