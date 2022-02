"Sénégal – Égypte : heure, chaîne TV, compositions... Où suivre la finale de la CAN ?"

SENEGAL - EGYPTE. Tombeuse du Cameroun en demi-finale, l'Egypte vise un huitième sacre dans la CAN. Face à elle, le Sénégal en quête de son premier titre continentale.

Après un mois de compétition féroce, de joies et de déceptions, de surprises et de confirmations, de suspense, la 33ème Coupe d'Afrique des Nations entre dans son dernier acte, son dénouement tragique, celui qui verra le sacre du nouveau roi du continent ou alors le retour sur le trône du vieux monarque, rompu à toutes les intrigues. Que l'Égypte soit au rendez-vous de la finale n'a rien d'une surprise au regard de son palmarès et de son histoire dans la compétition, elle qui se hisse à ce stade pour la treizième fois avec à la clé sept couronnes. Que cette Égypte soit encore en vie dit tout de sa résilience, de son caractère et de sa capacité à se transcender. Rien n'a été épargné sur le chemin camerounais de Mohammed Salah et de ses coéquipiers. Battus d'entrée par le Nigéria, ils ont été envoyés sur une route des plus redoutables mais en ont déjoués tous les pièges. La Côte d'Ivoire et le Cameroun, respectivement en huitièmes et en demi-finale, l'ont expérimentés se brisant sur le mur Gabaski lors des tirs au but, quand le Maroc n'en a pas eu le temps, cédant avant en prolongations sur une piqure de Trezeguet, servi par l'inévitable Salah.

Sans être brillante, l'Égypte de Carlos Queiroz, qui ne sera pas sur le banc car suspendu deux matches après sa violente colère en demi-finale, affiche un esprit de corps remarquable. Son bloc regroupé autour d'Elneny au milieu est compact et ne laisse que peu de prises aux adversaires. En attaque, la menace égyptienne repose essentiellement sur les inspirations de Salah, à la fois chef d'orchestre et soliste, bien que Zizo et Trezeguet apportent leur écot par leurs percussions. Comme s'ils se savaient protégés ou invulnérables, les Pharaons progressent dans cette CAN et se verrait emprunter le sceptre d'Afrique une huitième fois, douze ans après son dernier règne. Une éternité.

"Le plus important, c'est de gagner le trophée"

L'éternité, c'est précisément le temps depuis lequel le Sénégal attend son tour. Jamais encore, les Lions de la Terranga n'ont rugi au sommet de la montagne, ni imposé leur domination. Il y a 20 ans, la bande d'Aliou Cissé et El-Hadji Diouf avaient éveillé le pays mais glissé sur la dernière pierre, poussé dans le vide par le Cameroun au bout de la séance de tirs au but (0-0, 2-3 t.a.b.). Il aura fallu près de 20 ans pour qu'une nouvelle génération prenne le relais, emmenée par Sadio Mané. Mais à la différence de sa devancière, celle-ci s'est inventée un lendemain. Trois ans après la douloureuse défaite contre l'Algérie, Mané et consorts ont assumé leur statut et se présente à nouveau de l'histoire avec la féroce intention de ne pas le manquer, une fois encore. "Il nous reste encore un match à jouer et gagner pour aller au bout de notre rêve. Il faut remporter la coupe, sinon il y a aura des regrets. Une finale, c'est fait pour être gagnée", tanne Bouna Sarr. "Le plus important, c'est de gagner le trophée. Nous aimerions gagner pour notre pays et pour lui (Aliou Cissé, ndlr), car il le mérite après tout ce qu'il a traversé en tant que joueur et maintenant en tant qu'entraîneur", reprend en écho Sadio Mané comme pour exhorter les siens et convoqué toutes les forces possibles.

Et quoi de mieux pour éprouver sa détermination et s'affirmer comme une nation qui compte que de le faire face à la référence continentale. "On sait que ce sera une finale très difficile parce qu'on aura en face un grand d'Afrique", reconnaît Aliou Cissé qui sait que son groupe répondra présent. "Ça fait six ans que je travaille avec cette équipe et c'est la première fois, en termes de mentalité et d'état d'esprit, que j'ai un groupe comme ça en termes de mentalité, en termes d'état d'esprit", avance le sélectionneur, qui verrait bien ses hommes effacer sa génération pour inspirer les suivantes. "Nous sommes le Sénégal et on est capable de battre n'importe quelle équipe", referme le capitaine des Lions de la Terranga. L'Égypte bénie ne fait pas exception. Qui du vieux seigneur ou du jeune prétendant triomphera ? La CAN tient son tragique final.

La rencontre entre le Sénégal et l'Égypte aura lieu à partir de 20 heures, du côté du stade Olembé dans la banlieue de Yaoundé, capitale du pays situé dans les terres à l'Ouest de Douala.

Sénégal : E. Mendy – Sarr, Koulibaly, A. Diallo, Ciss – Kouyaté, N. Mendy, I. Gueye – Dieng, Diedhiou, Mané.

Égypte : Gabaski – Hamdi, Abdelmonem, Ashraf, El Fotouh – Elneny, Fathi, El Solia – Salah, Mohamed, Marmoush

